Россия использует служителей религиозных культов для шпионажа в Украине

В СБУ рассказали о методах вербовки служителей различных религиозных культов, для выполнения задач шпионажа и пропаганды в Украине.

Российские спецслужбы продолжают практику «внедрения» в Украине своих агентов под видом псевдоцерковникив. При этом вероисповедания и конфессиональная принадлежность не имеет для них никакого значения, сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

«Наши контрразведчики разоблачили один из механизмов используемых спецслужбами РФ с привлечения таких «миссионеров», – говорится в сообщении.

Вербування громадян спецслужбами РФ Російські спецслужби продовжують практику «внєдрєнія» в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників. При цьому віросповідання та конфесійна приналежність не має для них ніякого значення. Наші контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із вербування таких «місіонерів».У цей спосіб до вчинення державної зради співробітники «кримської філії» ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму. Через відкриту проукраїнську позицію ним досить швидко зацікавились ворожі спецслужби. До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому «таваріщі» вирішили використати його за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха. А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну.Не шкодують в Росії і власних громадян. Ми встановили, що одного зі своїх співвітчизників феесбешники планували використати для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України. Для цього чоловік мав пройти «курс молодого бійця» в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії. Після відмови його певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин поспіхом покинув країну. Зараз він сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні.Ось такі «духовниє скрєпи» від ФСБ. Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 30 листопада 2018 р.

В СБУ подчеркивают, что в арсенале российских спецслужб есть различные способы склонять граждан Украины к совершению государственной измены. Сотрудники «крымского филиала» ФСБ заставили шпионить черновчанина, находившегося во время мартовских событий 2014 в Крыму, применяя к нему медикаментозные методы влияния на психику.

Российские спецслужбы заинтересовались этим украинцем, узнав о его публичной проукраинской позиции. К тому же мужчина был прислужником в одном из монастырей, «поэтому «таварищи» решили использовать его по религиозному линией».

«Разведывательные задачи на территории Украины он должен был выполнять под видом монаха. А чтобы человек стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину», – отмечается в сообщении.

СБУ так же подчеркивает, что не жалеют в России и собственных граждан.

«Мы установили, что одного из своих собственных соотечественников эфэсбэшники планировали использовать для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого человек должен был пройти «курс молодого бойца» в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии», – сообщает СБУ.

После отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков. Затем, после повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну. Сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине.

«Вот такие «духовние скрепы» от ФСБ», – резюмирует украинская служба безопасности.

СБУ