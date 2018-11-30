Во Владивостоке прошла акция против российской агрессии на Азовском море

Инициаторами акции стали представители украинской диаспоры Приморья. На мероприятие участники запускали символические бумажные кораблики в море.

Участники антивоенной акции во Владивостоке выразили солидарность украинским морякам, захваченным российской стороной в районе Керченского пролива. Формат мероприятия предполагал символический запуск бумажных корабликов в море, сообщает «Левый Берег».

Инициаторами акции стали участники молодёжного дискуссионного клуба украинской диаспоры «Просвiта».

«Ситуация с захваченными украинскими судами показала, насколько грубо может действовать современное российское руководство. Людей судят просто за то, что они следовали из одного украинского порта в другой украинский порт. Вины их в этом нет. Я считаю, что моряки должны быть отпущены. И да, в последнее время маховик ненависти к Украине стал раскачиваться с новой силой, виной тому пропаганда. Мне, как этническому украинцу, неприятно это наблюдать. Нашей акцией мы хотим показать, что нам не нравится культ войны и мы готовы выразить мирный протест милитаристской истерии», сказал участник акции Алексей (фамилия не не публикуется из соображений безопасности).

«Для меня участие в этой и ей подобных акции — это долг чести и совести. Сейчас, как никогда важно показывать свою позицию и мнение, давая понять Украине, российскому и мировому сообществу, что мы есть. Шаг за шагом своим примером мы покажем, что не все мыслят как Путин, что мы не одни, что мы есть, что нас могут и будут слышать», — сказал один из участников акции Денис.

Ранее молодые активисты Приморья уже проводили антивоенные акции. Так, 8 и 9 мая они провели альтернативную акцию памяти «Красный мак» для почтения памяти жертв Второй Мировой войны.

«Левый Берег»