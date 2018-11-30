Единоборство патриархатов. Чем обернулось противостояние Кирилла и Варфоломея?

Противостояние Московского патриархата с Константинопольским не вызвало особой реакции в православном мире. Цель патриарха Кирилла, вызвать раскол, так и не была достигнута.

Прошло не так много времени с момента разрыва отношений между Москвой и Константинополем. Можно подвести первые итоги, пишет Алексей Макаркин в Telegram-канале «Bunin & Co».

1. Никто из поместных церквей не поддержал ни одного из участников спора. Никто из них не хочет выбирать между ними – тем более, что так вопрос и не ставится. Москва может вводить санкции (до разрыва общения включительно) в случае признания этими церквями будущей украинской автокефалии. Но, во-первых, автокефалии пока нет, а во-вторых, после ее создания у церквей остается свобода маневра.

Можно, например, оказывать знаки внимания – официально принять ее делегацию или определить украинских студентов в свои учебные заведения – но формально не сослужить с ее представителями. И «красная черта» в этих случаях не перейдена. Так, кстати, поступала Российская церковь в XIX– начале ХХ веков с Болгарской церковью, которая тогда отделилась от Константинополя и не была им признана. Официальное же признание можно отложить на потом, когда страсти улягутся.

2. Афонские монахи стремятся сохранить отношения с Москвой и подчеркивают, что их объединяет с патриархом Варфоломеем только духовная связь, а так они вполне самостоятельны. Но для РПЦ ключевым фактором является то, кого они поминают за богослужением – а это Варфоломей.

Кроме того, афониты при всей критичности своего отношения к различным действиям Константинополя (в том числе к экуменическим положениям, принятым на Критском соборе 2016 года) рвать с ним не намерены. Поэтому отношение РПЦ к Афону вряд ли изменится – неформальные послабления могут быть сделаны лишь для «русского» Свято-Пантелеимонова монастыря, который еще с дореволюционных времен важен для поддержания российского влияния на Афоне.

Кстати, у него есть представительство в Москве (Афонское подворье – храм Никиты Мученика на Швивой горке за Яузой), статус которого сохраняется. В Свято-Пантелеимоновом монастыре пока поминают обоих патриархов – и Варфоломея, и Кирилла, а на подворье стали поминать только Кирилла (но там служат не только выходцы с Афона, но и обычные клирики РПЦ).

Алексей Макаркин, Telegram-канал «Bunin & Co»