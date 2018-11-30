«Все звери равны, но есть более равные звери». Что позволено британцу Брилеву – не позволено россиянину

Скандал с британским подданством в России и привилегиями кремлевской «элиты» явно показывает, кому и что разрешено из запрещенного всем остальным…

Все-таки Брилев может иметь британское гражданство, жрать хамон-пармезан. любить РэнджРоверы, Королеву, сексуальное равноправие, англиканскую церковь и другие противоречивые на наш взгляд вещи. Он и другие его коллеги могут и делают это в меру сил и возможностей, если позволяют санкции, пишет специальный корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин на своей странице в Facebook.

У кого-то вилла на острове Комо, а у кого-то вид на жительство в США. Почему нет? И с чего вдруг пропагандистам стали предъявляться высокие моральные требования? Почему от тех, чья работа – это циничное вранье 24/7, ждут искренности и веры в собственную агитацию? Они этого никому не обещали, а если и обещали, то наивно было б верить.

Конечно, Брилев без Британии и Соловьев без Комо были бы такие идеальные противники, с которыми можно зарубиться в честной хватке. Но кто обещал честную схватку? Ведь это не они борются за правду, закон, справедливость и прочие старомодное материи, а как раз наоборот – живут в своем многослойном измерении, и с какого хера им соответствовать нашим прекрасным стандартам и предоставлениям? Так было бы слишком легко (нам). Поэтому и обидно (тоже нам).

Павел Каныгин, Facebook