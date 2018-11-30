Константинопольский патриархат сделал шаг навстречу Московскому, – Портников

Ликвидация Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе – это серьезный шаг навстречу РПЦ и демонстрация уважения церковного суверенитета.

Решение Синода Константинопольского патриархата о роспуске Архиепископства русских православных церквей в Западной Европе многие украинские комментаторы восприняли как пощечину РПЦ, хотя на самом деле это акт совершенно другого порядка, пишет в своем Telegram-канале журналист Виталий Портников.

Архиепископство появилось в результате того, что еще в начале прошлого века, после фактического разгрома РПЦ большевиками Константинополь принял под свой омофор общины русских эмигрантов, которые хотели продолжать находиться в канонической церкви – при том, что каноничность РПЦ за границей, а затем и новых приходов возобновленной Сталиным РПЦ вызывала у этих людей и их потомков серьезные сомнения. При этом существование в составе Константинопольского патриархата «отдельной» русской церкви, пусть и в виде архиепископии, всегда вызывало серьезные претензии РПЦ, вплоть до судебных тяжб.

Вспомним хотя бы о многолетнем судебном процессе, который привел к передаче Николаевского собора в Ницце от Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе Корсунской епархии Московского патриархата.

Решение о ликвидации Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе – не просто серьезный шаг навстречу РПЦ. Это демонстрация того, что Константинополь не посягает на «законную» паству РПЦ, не претендует на специальное окормление русских верующих «через голову» московского патриарха – но хочет, чтобы РПЦ не вмешивалась в ситуацию на канонической территории Константинополя, в Киевской митрополии.

Понятно, что никто в РПЦ не воспримет этот сигнал, вполне логичный в преддверии предоставления томоса Украинской церкви. Но это точно никакое не поражение РПЦ и никакая не пощечина.

Я был бы очень рад, если бы люди, которые мало что смыслят в церковной истории и праве, просто научились бы воздерживаться от комментариев. Впрочем, ко многим другим сферам нашей жизни это тоже относится. Живем во времена торжества демонстративного невежества.

Виталий Портников