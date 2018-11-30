Портников: Решение Трампа – сигнал Путину и украинцам

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться от встречи с российским коллегой на саммите «большой двадцатки» продемонстрировало, что в Вашингтоне относятся к последнему конфликту в Керченском проливе иначе, чем многие украинские политики и обыватели.

На протяжении нескольких дней мы слышали и с экранов телевидения, и в парламенте, и на улицах о том, что власть специально использует не самый значительный эпизод для введения военного положения, что непонятно, почему это военное положение не вводилось во время «настоящей войны» в Крыму и на Донбассе, а сейчас, когда речь идет о захвате нескольких военных судов и их экипажей, потребовались столь кардинальные меры, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников. Конечно, это не оправданные действия! Конечно, это попытка власти сорвать выборы!

Примечательно, что практически с той же аргументацией, которая слово в слово повторяет выводы украинских парламентариев и обывателей, выступил на форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин. Но главу российского государства можно понять. Путин увидел опасность срыва встречи с Трампом и сделал все, что мог, чтобы минимизировать эффект своей выходки у Крымского моста.

Украинских политиков и обывателей понять не представляется возможным. Не увидеть различия в тактике «гибридной войны» с ее «вежливыми человечками» и «восстанием шахтеров» и прямым нападением российских войск на украинских моряков можно либо нарочно, либо по глупости. И если я еще поверю в глупость обычного гражданина, которому совершенно все равно, есть на агрессоре погоны или нет, то в глупость украинского политика, в глупость руководителя целой парламентской фракции я не верю. Это была не глупость, это был просчет.

Я не специалист по военно-техническим мероприятиям, у меня нет доступа к данным разведки. Но я точно знаю одно – если военное положение было нужно только для того, чтобы зафиксировать факт прямой российской военной агрессии, его необходимо было вводить. Политические последствия этого украинского решения налицо – и отмена встречи Трампа и Путина именно из-за захвата украинских кораблей и моряков пока что самое серьезное из этих последствий.

Могут сказать, что Трамп мог бы отменить встречу без всякого украинского военного положения, зачем оно ему? Но введение военного положения – это констатация напряженной ситуации. Если мы не считаем ситуацию напряженной, то почему Трамп должен так считать?

Могут сказать, что Трамп «просто» – по каким-то своим поводам – решил не приближаться к Путину на близкое расстояние. Я вполне готов согласиться с такой версией – мы не первый день наблюдаем за Трампом.

Но отмена встречи именно из-за событий в Керченском проливе, по крайней мере, означает, что сам американский президент и его советники считают эту ситуацию достаточно серьезным и правдоподобным поводом для принятия столь важного решения. Трамп – считает, а украинские политики и обыватели – не считают. Они считают дни до выборов президента.

Я не могу отнести себя к большим поклонникам Дональда Трампа. Но я знаю одно. Если ваша оценка ситуации полностью совпадает с видением Кремля и кардинально отличается от видения Белого дома, значит, с вами что-то не так.

Виталий Портников, «Espreso.TV»