Повода для критики пропагандиста нет!? Кремль встал на защиту Брилева

В Кремле прокомментировали двойное гражданство телеведущего Сергея Брилева: повода для критики российского журналиста нет, а вся шумиха по поводу его британского паспорта вызывает недоумение.

Так высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема гражданства Брилева обсуждается с прошлой недели, когда о нем рассказал Фонд борьбы с коррупцией. Стоит ли серьезно относиться к пропаганде, если российская элита тесно связана с Западом? Никто еще не опроверг того, что сознание определяет быт. Журналист Виктор Лошак, на страницах «КоммерсантЪ FM» выразил свою увереность, что: жилье, яхты, учеба и работа детей – все это уравновешивает российские антизападные крайности.

Снаряд, выпущенный на днях Фондом борьбы с коррупцией, кажется, пришелся не на того. Навальный с коллегами обнаружили английское жилье и гражданство у популярного телеведущего Сергея Брилева. Но он ни того, ни другого и не скрывал. Все помнят: Сергей долгие годы проработал собственным корреспондентом телевидения в Лондоне. И это были годы, когда ничего зазорного в двойном гражданстве или жилье за границей Россия и ее власть не видели.

Другое дело, что обнародование такого факта из быта одной из главных политических телезвезд страны опять возвращает нас к удивительному российскому парадоксу: немало публичных персонажей нагнетают военно-патриотическое противостояние с миром, в который Россия стремилась всю свою новейшую историю, еще и как повод для индульгенции на личное комфортное существование на Западе.

«Пехтинг», напомню, это не просто случай одного из ярых бойцов идеологического фронта из правящей партии Владимира Пехтина, оказавшегося владельцем немаленькой недвижимости в Соединенных Штатах, это название явления. Уже тогда, четыре года назад, можно было понять: пропагандистская лодка разобьется о быт.

Копни едва ли не любого обличителя европейской демократии и окажется: у кого вилла во Франции или Италии, у кого лодка в Средиземном море, у кого дети уже давно европейцы. Человек моего поколения легко проведет советскую аналогию: у железобетонных бойцов партии и «ястребов» холодной войны тоже дети, как правило, шли в МГИМО и потом обязательно на территории врага сражались с западноевропейским и североамериканским империализмом, кто в дипломатии и журналистике, кто бесстрашно в разведке.

В том, что я говорю, критический заряд равен нулю.

Россия – это часть Европы, и какие бы зигзаги не выделывала история, какую бы страсть к Азии временами не проявляла власть, интеграция с Европой и ее ценностями единственный, на мой взгляд, реальный российский путь. По-человечески мы стремимся именно сюда. ФОМ не так давно опубликовал исследование об отношении к нашему важнейшему европейскому партнеру – Германии.

Да, под давлением событий и пропаганды к немецкому государству наши граждане стали относиться хуже. Но на вопрос «как вы лично относитесь к немцам?» цифра положительных ответов ни на процент не изменилась с 2005 года. Бытовая практика, черты образа жизни для людей куда важней нередко меняющегося политического курса. Вспомните даже мелочь: впервые массово попав в Европу в 80-х и 90-х, мы смеялись над европейцами и удивлялись тому, как пропускают пешеходов машины, а люди стоят на красный при пустых дорогах. Но разве у нас сейчас не так же?

Можно ли доверять лютой антизападной пропаганде, если ее герои отчасти сами европейцы и американцы? Все помнят, как яро сражался за исконные ценности глава РЖД Якунин, как возил он благодатный огонь, как спонсировало РЖД всевозможные сверхпатриотические акции. И вот скромная информация: у обоих сыновей иностранное гражданство, один теперь англичанин, другой – киприот.

В последнем номере наш коммерсантовский журнал «Деньги» рассказывает о зарубежных вкусах звезд: Киркоров и Агутин – в Майами, Пугачева с Галкиным – в Лимассоле, популярный наш композитор поселился в Челси, а вот Кончаловский с Высоцкой дом в Лондоне продали. Конечно, это их частная жизнь, но ведь они лидеры общественного мнения. Тысячи юных фанатов и фанаток хотели бы повторить их жизнь. Думаете, дядьки в галстуках ежевечерне поносящие «тлетворное влияние запада» из телевизора, который большинство молодых давно не смотрит, людей до 25-ти в чем-то убеждает?

Получается, главный и, надо сказать, податливый адресат антизападной пропаганды – люди пожилые и небогатые, которые в любом случае ощутить на себе то, что называется европейской общностью, не могут или могут с большим трудом.

Запад иногда очень раздражает своей наставительностью, попыткой понимать нас лучше, чем мы понимаем сами себя. Но это и не повод начать глядеть друг на друга лишь через прицел, к чему нас так активно в последнее время призывают.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»