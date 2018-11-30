Чем Украине топить российские корабли в Азовском и Черном море?

Жесткий кризис в Черном море поставил военное командование Украины перед огромной проблемой – отсутствием на вооружении противокорабельного комплекса.
Военная промышленность за последние пару лет уже «выдала на-гора» вполне работоспособный ракетный противокорабельный комплекс «Нептун». Однако пока он находится на стадии государственных испытаний, и о принятии его на вооружении и разворачивании серийного производства можно говорить только примерно к середине следующего года, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.
А реальное оружие для сдерживания российской гибридной агрессии в Азовско-Черноморском регионе нужно уже сегодня. Поэтому срочно начались поиски замены – такого себе эрцаза противокорабельной ракеты.
Только в этом разрезе можно рассматривать информацию от заместителя начальника Генштаба генерал-майора Родиона Тимошенко, который на пресс-конференции 28 ноября заявил, что в декабре «будут проведены стрельбы из зенитно-ракетного комплекса С-125-2Д1 «Печора-2Д» по морским надводным целям».
Это сообщение серьезно выбивается из общего контекста – ведь только в начале месяца на полигоне в Херсонской области этот комплекс был испытан в качестве средства ПВО. Напомним, что эта модификация устаревшего советского комплекса от частной компании «Аэротехника-МЛТ» – одна из самых современных на сегодняшний день и позволяет поражать воздушные цели на дальности до 42 км. Разработана она в инициативном порядке еще в 2015 г., при этом ресурс ЗРК был увеличен на 15 лет, решены задачи повышения надежности, мобильности, живучести комплекса и устойчивости к воздействию радиоэлектронных помех.
Информации о новой противокорабельной модификации в открытой печати нет, однако можно предположить, что дополнительные возможности появились за счет установки современной головки самонаведения. И с большой долей вероятности она производства конструкторского бюро «Радионикс» и разработана для «Нептуна».
Кроме того, по всей видимости, конструкторы каким-то образом решили вариант сопряжения с радиолокационной станцией обнаружения и целеуказания «Минерал-МЕ». В любом другом случае эта модификация не имеет особого значения. Кроме того, ракеты должны быть серьезно доработаны – как минимум необходимо установить другой взрыватель – контактный ударного действия.
Стоит отметить, что разработанный в 1961 г. комплекс С-125 штатно может поражать наземные цели, однако в далекие советские времена такие учебно-боевые задачи даже не отрабатывались расчетами – хватало других средств береговой обороны.
По наземным целям в своей истории комплекс применялся единственный раз – в начале «нулевых» во время гражданской войны в Ливии. Тогда впервые в ходе боев различных группировок мусульманских боевиков на фото и видео засветились запуски зенитных ракет по наземным целям как с буксируемых пусковых установок, так и с различной бронетехники (в частности танка Т-55).
Стоит сказать несколько слов и боевой эффективности такого комплекса. По советским инструкциям, в случае применения по наземным целям дальность поражения составляла всего 17 км. Правда, на всем протяжении своей службы комплекс модернизировался, а «Аэротехника-МЛТ» вообще заявляет, что в ходе работ было заменено примерно 90% элементной базы. Тем не менее стоит предположить, что дальность поражения надводной цели все-таки не впечатляющая – всего 10-15 км (однако для небольшого Азовского моря это вполне нормально).
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Кроме того, смущает откровенно небольшая мощность боевой части – всего 72 кг, что явно мало, чтобы утопить более или менее приличный корабль. С другой стороны, если рассматривать в качестве целей российские пограничные корабли и катера, то нанести серьезные повреждения этим «лоханкам», чаще всего переделанным из морских буксиров, вполне реально. Правда, в том случае если все-таки удастся попасть.
Еще один минус комплекса – причем как в зенитном, так и противокорабельном вариантах – это его немобильность. Расчет С-125 может работать только с подготовленных позиций и, значит, очень уязвим для ответного удара.
Большим плюсом в наших непростых условиях гибридной войны является наличие на складах просто огромного количества ЗУР В-601ПД – до 2014 г. именно Украина обеспечивала все зарубежные поставки этих ракет в страны Азии и Африки, которые шли не только из Украины, но из России и Беларуси. И, конечно, серийное производство головок самонаведения.
Понятно, что специализированный комплекс «Нептун» чисто теоретически имеет более серьезные возможности как в плане поражения маневрирующей морской цели, дальности применения и мощности боевой части. Однако сейчас все упирается во время, которого у нас из-за агрессивной политики России просто нет. Поэтому и приходится придумывать такие вот довольно экзотические варианты с сомнительной эффективностью.
Но и это будет серьезным дополнением к тем средствам береговой обороны, которыми Украина располагает прежде всего на Азовском побережье, которое находится в зоне ответственности российской погранохраны. О Черноморском побережье и его надежном прикрытии сейчас, увы, речи не идет, так как тут Россия вполне может задействовать гораздо более мощный Черноморский флот.
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Итак, для возможного противодействия российскому флоту на Азовском побережье наши военные стянули все что можно – прежде всего, конечно, это артиллерию. И не только 152-мм буксируемые орудия «Гиацинт», но и реактивную в виде БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч». Однако это средство прежде всего поражения площадных целей.
Есть большая доля вероятности, что в случае локальной операции могут быть привлечены и «Смерч» с современными корректируемыми боеприпасами «Вільха», не так давно принятые на вооружение. Вот они являются довольно эффективным средством – хотя, конечно, не таким мощным как противокорабельная ракета (или даже «эрзац» в виде С-125-2Д1) ввиду достаточно слабой боевой части. Тем не менее эти ракеты при умелом использовании могут нанести определенный ущерб противнику.
Не стоит забывать также и авиацию с управляемыми ракетами – не зря по тревоге была поднята 229-я бригада тактической авиации. Ее штурмовики Су-25 могут нести управляемые ракеты Х-25, которые не так давно снова стали поступать на вооружение Воздушных Сил.
Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на скромные возможности, сейчас Украина стянула на угрожаемые направления буквально все, что только возможно в наших условиях. Причем, если испытания в декабре будут успешными, то силы береговой обороны получат и некое подобие противокорабельной ракеты, которая станет на боевое дежурство пока не будет окончательно доработан мощный «Нептун».
Михаил Жирохов, «Деловая Столица»