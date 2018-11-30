Россия угрожает Украине оккупацией

Такие угрозы в адрес Украины были озвучены Захаровой в ходе брифинга во внешнеполитическом ведомстве России.

Россия угрожает оккупировать Киев, Харьков, Одессу и Львов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об этом на брифинге, отвечая на вопрос о нападениях на российские консульства в Украине.

«Я хочу напомнить, что украинские дипломатические консульские представительства здесь работают и здесь есть украинские дипломаты. Мы защищаем их. Но мы понимаем, что у людей возникает ощущение, что есть предел любому терпению», – сказала она.

Захарова также добавила, что России может не потребоваться переносить из Львова и Киева свои дипломатические представительства.

«Понимаете, наш недавний исторический пример говорил о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Вот у нас, например, было Генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство министерства иностранных дел в регионе. Случается и так», — заявила она.

Напомним, что с 26 ноября 2018 года в областях Украины, граничащих с Россией, действует военное положение.

МИД России