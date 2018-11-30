ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о захваченных украинских моряках

Накануне Украина обратилась в ЕСПЧ с заявлением о применении предварительных мер в отношении захваченных Россией моряков ВМС по Правилу 39 Регламента Суда.

Европейский суд по правам человека вынес важное решение по захваченным в плен украинским морякам, сообщает «InfoResist» со ссылкой на источник в Министерстве юстиции.

В четверг суд по правам человека удовлетворил обраащение Украины и обязал Россию сообщить о местонахождении и о состоянии захваченных военных, обеспечить лечение раненым. Одно из главных требований было объяснить причины задержания украинских военнослужащих в территориальных водах Крыма.

Замминистра юстиции Иван Лищина уточнил в Facebook, что в ответ на заявление правительства Украины по защите прав захваченных Россией моряков, Европейский суд по правам человека, в соответствии с Правилом 54 регламенте обязал РФ предоставить информацию: о захвате моряков и юридических основаниях их задержания; о месте их содержания; о ранениях и оказанной медицинской помощи.

«Эту информацию Правительство РФ предоставить до следующего понедельника», – отметил он.

У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків, Європейський суд з прав людини,… Опубліковано Іваном Ліщиною Четвер, 29 листопада 2018 р.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.

Так называемый суд Симферополя арестовал украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных украинцев – до 25 января 2019 года.

Вечером 29 ноября поступила информация о том, что украинских моряков начали вывозить из СИЗО Симферополя.

«InfoResist»