«Роскосмос» считает причиной своих неудач Украину и санкции

В частности, по мнению российского космического ведомства из-за Украины сорвались запланированные запуски спутников.

В корпорации «Роскосмос» заявили, что из-за украинских производителей были сорваны запуски спутников, а из-за санкций доля российской космической техники составила лишь треть от запланированного в прошлом году, говорится в годовом отчете компании, передает «РБК».

Отмечается, что согласно плану доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам 2017 года составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил 8,5%.

«Роскосмос» объясняет это санкциями, а также падением курса рубля, из-за чего не удалось оснастить технику «высококачественной импортной аппаратурой», – говорится в сообщении.

Также в компании жалуются на конкуренцию со стороны частных американских космических компаний, прежде всего SpaceX.

В документе указано, что по плану «Роскосмос» должен был запустить 25 аппаратов, а по факту запустил только 17, поскольку украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя.

В частности, сообщается, что на год был перенесен запуск спутника связи «Гонец-М» из-за того, что Украина не поставила комплектующие для разгонного блока «Бриз-КМ», а также по этой же причине на 2018 год был передвинут запуск одного из двух устройств дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.

Также в отчете сказано, что «в связи с задержкой изготовления ракеты-носителя украинского производства» был сорван запуск украинского спутника «Лыбидь».

«РБК»