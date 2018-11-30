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Новости

В России озвучили свою версию введения Украиной военного положения

МИД России
30 ноября 2018

В России продолжают упорно связывать введение военного положения в Украине с предстоящими выборами, а не с актом собственной агрессии в Керченском проливе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко, говорится в Twitter российского ведомства.

По ее словам, замысел «киевского режима и его представителей, в частности, Порошенко» вполне очевиден.

«Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны», – зачитает Захарова.

Также она отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население, которое якобы не поддерживает власть.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море – это «провокация действующей украинской власти» и лично президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

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26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

МИД России

Tags: Азовское море, Владимир Путин, война, мариуполь, Мария Захарова, Петр Порошенко, Россия, сочи, Украина

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