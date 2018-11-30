В России озвучили свою версию введения Украиной военного положения

В России продолжают упорно связывать введение военного положения в Украине с предстоящими выборами, а не с актом собственной агрессии в Керченском проливе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко, говорится в Twitter российского ведомства.

По ее словам, замысел «киевского режима и его представителей, в частности, Порошенко» вполне очевиден.

«Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны», – зачитает Захарова.

#Захарова: Замысел киевского режима и его представителей и, коненчо, @poroshenko вполне очевиден. Он нацелен, в первую очередь,на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) November 30, 2018

Также она отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население, которое якобы не поддерживает власть.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море – это «провокация действующей украинской власти» и лично президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

МИД России