ФСБ готовит фальшивые записи радиопереговоров, связанных с событиями в Керченском проливе

В России занимаются изготовлением очередных фальшивок связанных с событиями захвата украинских кораблей в районе Керченского пролива.

Служба безопасности Украины подозревает, что Россия готовит поддельные радиопереговоры, связанные с событиями 25 ноября возле Керченского пролива, сообщил на брифинге начальник аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает «Левый Берег».

Журналистам на брифинге был представлен разговор командира корабля «Дон» Алексея Саляева с неустановленным сотрудником погрануправления ФСБ РФ от 28 ноября, во время которого они обсуждают громкость фразы «Во все сводки попадем! Ну что, кто теперь скажет, что не снимут с должности».

Это часть записи (смотреть с 2:30), которую Генштаб ВСУ опубликовал 26 ноября как переговоры российских военных, участвовавших в захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

«Перехваченные радиопереговоры свидетельствуют: службы РФ пытаются восстановить акустическую обстановку, в которой происходил таран украинского судна. От российского офицера на борту корабля «Дон» добиваются громкости, которая была бы близка к реальным переговорам от 25 ноября. Все это необходимо для фальсификации новой записи, чтобы завуалировать российское нападение, например, как ответ на якобы вооруженную провокацию со стороны украинских кораблей», – пояснил Гуськов.

В то же время он выразил недоумение, почему Россия допустила возможность этого второго радиоперехвата.

«Любая спецслужба, когда противник раскрывает возможность прослушки ее сотрудников, сразу меняет каналы связи или переходит на шифрованный режим. Кажется, что россияне, которые пытаются соблюдать правила на Донбассе, никак не реагируют», – заявил Гуськов.

У СБУ есть два возможных объяснения.

Первое – это попытка дискредитировать радиопереговоры, записанные 26 ноября. «В таком случае мы не исключаем могут выпустить сюжет, как готовился спектакль. Как итог – дискредитация украинских спецслужб и недоверие к материалам радиоперехватов, которые раньше были обнародованы ГРУ МО, СБУ и Генштабом ВСУ», – сказал Гуськов.

Вторая версия – обычная глупость в «солсберийском стиле».

«Левый Берег»