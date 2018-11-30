Украина ограничил въезд россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет

В связи с введением военного положения ГПСУ ограничило въезд в Украину россиян мужского. Кроме этого россиянам и другим иностранцам запрещен въезд в оккупированный Крым.



Государственная пограничная служба Украины ограничила въезд в страну гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения. Глава ГПСУ Петр Цигикал сообщил об этом на совещании по повышению обороноспособности Украины, передает «Левый Берег».

«Ограничен въезд иностранцев – прежде всего, граждан Российской Федерации. Осуществляется недопуск граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лиц мужского пола», – заявил он.

При этом, отметил Цигикал, россиян, которые едут в Украину «с гуманитарной целью» (например, на похороны и т.д.), пропускать в Украину будут.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, поручил ужесточить требования по регистрации граждан РФ в 10 областях, в которых введено военное положение. Порошенко сообщил об этом в своем Twitter.

«Украина ввела ограничения въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году», – написал президент Украины.

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018

Напомним, из-за вооруженной агрессии России против Украины в Азовском море (обстрел и захват трех украинских кораблей вместе с экипажами) с 28 ноября в 10 областях Украины введено военное положение сроком на 30 дней.

Украина также закрыла въезд в аннексированный Крым для всех граждан иностранных государств. Пересечь админграницу теперь можно только по украинскому паспорту.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административную границу в оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины. «Украинской правде» об этом рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, пересекать админграницу с оккупированным полуостровом можно только с украинскими документами.

Демченко добавил, что иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда выехать.

«Если иностранцы, которые до сих пор на законных основаниях въехали во временно оккупированный Крым, то они будут пропущены на материковую Украину через административную границу», – пояснил он.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, которые пересекают границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.

«Левый Берег»