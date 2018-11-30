СБУ проводит обыск у предстоятеля Киево-Печерской Лавры

Обыск проводится по месту проживания предстоятеля и в помещениях самой Лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды.

Сотрудники Службы безопасности проводят обыск у предстоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила об этом журналистам, передает «Левый Берег».

По ее словам, обыск проводится по месту проживания Павла, а также в помещениях самой Лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды (ст. 161 Уголовного кодекса).

Другие подробности пока неизвестны.

Накануне Министерство культуры впервые за 30 лет начало инвентаризацию церковных ценностей в Киево-Печерской лавре.

«Левый Берег»