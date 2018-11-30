Требую от Шойгу вышибить Брилева из Общественного совета Минобороны, – Навальный

По закону Брилев, как обладатель иностранного гражданства, не может работать в российских государственных структурах связанных с национальной безопасностью и обороной.

Российский политик и основатель «Фонда борьбы с коррупцией» («ФБК») Алексей Навальный потребовал исключить пропагандиста Сергея Брилева из Общественного совета Минобороны, из-за его британского подданства. Навальный написал об этом основатель в своем Тwitter, приложив фотокопию официального заявления на имя министра обороны России Сергея Шойгу.

«Как и обещал. Официально требую от Шойгу немедленно вышибить Брилева из Общественного совета Минобороны», – написал политик.

Как и обещал. Официально требую от Шойгу немедленно вышибить Брилёва из Общественного совета Минобороны pic.twitter.com/XJNLCiGkQa — Alexey Navalny (@navalny) November 29, 2018

Ранее «ФБК» выяснило наличие у Сергеяч Брилева британского подданства.

Журналист Сергей Канев, бежавший из России после участия в расследование деятельности «повара Путин» Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнера», сообщил о возможной работе Сергея Брилев во структурах российской внешней разведки.

«Мне тут сигналит источник, что подданный Британии и по совместительству телеведущий ВГТРК Сергей Брилев – якобы кадровый сотрудник СВР, раньше работал в Лондоне под прикрытием «журналиста», – подчеркнул Канев.

В тоже время Канев уточнил, что точно известно о службе в структурах внешней разведки отца Сергея Брилев.

«Про телеведущего Брилева не знаю, а, вот его отец, действительно, был сотрудником КГБ-СВР и служил в шпионской в/ч 21247 на ул. Академика Анохина», – сообщил Канев.

Канев назвал еще ряд известных имен сослуживцев Брилева-старшего:

«Помимо Брилева-старшего, в этой части служили: старший сын экс-министра МВД Владимира Рушайло – Алексей, автор романа «Бомба для Сталина» Валерий Гоголь, писатель Михаил Лисов, написавший книгу про вертолет КА-52 «Черная акула», бывший резидент СВР на Ближнем Востоке Алексей Подмазов, член совета директоров «ВТБ Регистратор» Владимир Хоткин, прикомандированный к российской таможне полковник СВР Алексей Гавричев и т.д.».

«Украинско-Российское обозрение»