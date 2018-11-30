Маски сброшены. России больше не нужны «зеленые человечки»

Владимир Путин из тех, кто не спешит и действует с определенными намерениями. Но почему именно сейчас?

Недавняя агрессия России в Азовском море была предсказуема. Для тех, кто следит за новостями в Украине, вопрос был не в том, попытается ли Москва отрезать Керченский пролив между Россией и Крымом, а в том когда это произойдет, пишет на страницах «Politico» шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Накануне этого морского конфликта, произошедшего между украинскими и российскими военными судами в минувшие выходные, медиа Украины с февраля сообщали о нарастании интенсивности проверок грузовых судов под всеми флагами, следующих в Мариуполь и Бердянск – в два больших порта, экспортирующие сталь и зерно.

Российские власти задерживали сотни судов – некоторые простаивали целую неделю без очевидных на то причин. Поскольку транспортировка из Мариуполя осложнилась, и расходы растут, грузы в порты Одессы и Южный все больше доставляют по железной дороге.

С медийной точки зрения, Россия делала все очень ловко: увеличивала количество препятствий, но делала это очень постепенно, избегая внимания международных СМИ. А затем представила битву прошлых выходных как провокацию со стороны Киева, заявив, что три украинские морские судна пытались ворваться в российские территориальные воды. И многие западные СМИ так и подавали эту историю.

И реалии несколько иные. Россия блокировала Украине доступ к ее территориальным водам. Суда российской береговой охраны атаковали три украинские морские лодки, ранив 6 моряков, и представили 24-х под арест, так же как и три их судна.

Использование Керченского пролива и Азовского моря регулируется положениями двустороннего соглашения между Россией и Украиной, остается в силе. Этот документ предусматривает Азовское море внутренней акватории обеих стран.

Согласно украинским морским силам, агрессия имела место в международных водах далеко на юг от Керчи, узком проходе между Крымским полуостровом, который Москва аннексировала в 2014-м, и материковой Россией. С мая сооруженный там новенький мост, на который Кремль потратил около 4 миллиардов долларов, объединяет эти два берега.

Несмотря на первые сообщения московских СМИ, атака на украинские суда была заранее спланированным действием России. И цель ее очевидна: захватить Украину кусок за куском.

Поскольку Украина окружена российскими войсками, ее могут подвергнуть атаке с любой из сторон: на севере через Харьков, на юге из Крыма, на западе с помощью войск с оккупированных Россией территорий Молдовы, или с востока. Нечего и говорить: украинцы обеспокоены.

Это была серьезная российская эскалация. Как подчеркнул украинский политолог Тарас Березовец: «Это был первый раз, когда российские военные напали на украинские вооруженные силы под российскими флагами. Это больше не зеленые человечки. Это открытый акт агрессии».

Если российские действия были спланированы и хорошо подготовлены, напрашивается вопрос: почему российский президент решил наступать сейчас? Владимир Путин из тех, кто не спешит и действует скорее с определенными намерениями.

Наиболее вероятная причина заключается в подготовке Украины к президентским выборам в марте 2019 года. Если Украина, находясь под военным давлением со стороны России, — а так и происходит с 2014-го – будет способна осуществить свободные и демократические выборы, это стало бы большим стыдом для Путина, какими бы ни были результаты голосования.

В связи с этим, если бы Петр Порошенко ввел военное положение на всю территорию Украины и отложил или отменил выборы, это стало бы для Путина подарком с небес.

Со времен 2014 военное положение в Украине обсуждали много раз, но непослушный парламент Порошенко спас его от самого себя. Парламент повторил это и на этот раз, постановив, что Украина проведет выборы 31 марта следующего года, и сузив период действия военного положения с двух месяцев до одного.

Депутаты также добились того, что военное положение будет действовать только в регионах, приближенных к фронту. Если демократия была в опасности, то ее спасли. Пока что.

Для Украины это лакмусовая бумажка, выявляющая, кто и насколько сильно демонстрирует свою солидарность. Эстония, Латвия, Литва и Польша – лучшие друзья Украины в регионе – быстро выступили с резким осуждением российской агрессии.

Быстрое и аналогичное заявление ЕС также стало приятным сюрпризом, в то время как более сдержанные слова НАТО стали в определенной степени разочарованием. Примеру последовали и несколько других европейских стран.

Более впечатляющим и тревожным стало то, сколько времени ушло на выражение протеста российской агрессии в США. Прямой осуждение со стороны представителя страны в ООН Никки Хейли и госсекретаря Майкла Помпео был наиболее заметным, учитывая такое опоздание.

Комментарии американского президента Дональда Трампа, в которых тот обозначил российскую агрессию как двустороннюю, красноречиво продемонстрировали его стабильное нежелание критиковать Путина и его политику.

И похоже на то, что это также сыграло на руку планам российского президента.

Андерс Аслунд, «Politico»