Почему сорвалась встреча Трампа и Путина? Московский взгляд на события саммита G20

В четверг стали известны темы и вопросы, которые на саммите G20 в Аргентине могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, у глав государств будет возможность пообщаться тет-а-тет. При этом американская пресса фактически потребовала от Трампа жестко поставить вопрос о ситуации в Азовском море. Одновременно Ангела Меркель заявила о намерении обсудить с Путиным последствия инцидента. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе не исключает, что встреча двух лидеров вполне может сорваться.

Газета The Washington Post вышла с заголовком «Трамп не должен отдать Путину Азовское море». Автор публикации припомнил нынешнему главе Белого дома критику предшественника, что, дескать, это Обама позволил России присоединить Крым. Что же мы видим сейчас: Москва продолжает прихватывать новые территории, пример – Азовское море. И Америка с ее президентом никак этому не мешает.

Действительно, Дональд Трамп крайне вяло отреагировал на инцидент в Черном море. Его опять покритиковали. В ответ на эту критику Трамп был вынужден поставить под сомнение сам факт встречи. А после этого заявил, что жестко спросит по поводу ситуации в Керченском проливе, потребует детального отчета.

Теперь же, когда стало известно, что общение двух лидеров все-таки состоится, от Трампа фактически требуют конкретный результат – он должен не просто говорить с Путиным, а убедить или даже заставить пойти на уступки. Азовское море – вполне подходящий повод. Трамп должен привести из Буэнос-Айреса освобожденный Керченский пролив и свободу судоходства для военных кораблей Порошенко.

Вряд ли президент США сможет этого добиться, равно как и других уступок от Путина. В свою очередь президент России хочет, чтобы западные партнеры его услышали, согласились бы с российской позиции. В частности, о том, что Украина – это российская сфера влияния. Америка и ее союзники должны это учитывать.

Здесь также есть большие сомнения, что Трамп вдруг прозреет и с радостью пойдет на встречу коллеге. Да его же просто съедят дома. И тогда возникает вопрос: о чем говорить, когда интересы расходятся по всем направлениям? А если так, то зачем встречаться. Ведь только хуже может быть, судя по опыту предыдущих встреч. Однако в России пока что смотрят на предстоящее событие если не с оптимизмом, то, по крайней мере, как на вполне полезное и нужное предприятие. Дмитрий Песков говорит о желании улучшать двусторонние отношения.

Тем временем Ангела Меркель заявила, что санкции против России вводятся для того, чтобы защитить нормы международного права, и что госпожа федеральный канцлер намерена обсудить с Владимиром Путиным украинскую тему. В итоге как бы не получилось, что западные лидеры попытаются устроить Путину некое подобие обструкции за инцидент в Черном море.

По крайней мере, на таком фоне Трампу будет очень сложно изображать успех переговоров. Да и захочет ли Путин слушать очередные выговоры за Украину. Здесь вспоминается исторический саммит 2014 года в Брисбене, который, как известно, российский президента покинул досрочно, впрочем, объявив, что причина отнюдь не в большой политике.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»