Трамп публично и показательно высек Путина. Об отмене ранее запланированной встречи

Поставить дальнейшие переговоры в зависимость от решения вернуть украинских моряков и корабли себе в мире не позволяет никто.

Путин до последнего надеялся встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине, запланированного на 1 декабря. Впрочем, сразу после российской агрессивной реакции в Азовском море Белый дом сообщил, что встреча может и не состояться. В Кремле это восприняли как элемент дипломатические игры, пишет на страницах «Нового Времени» политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

Тем более, что сразу после этого из Вашингтона поступила обнадеживающая для Путина новость – администрация Трампа готовит повестку дня переговоров с российским президентом. Первая реакция Трампа на агрессивные действия России в Керченском проливе усиливала положительные ожидания. Американский лидер ограничился констатацией, что кризис на Азове вызвал у него беспокойство. Ритуальные дипломатические слова, не больше.

То, что для Трампа не приветствовалось любое упоминание в контексте Путина, учитывая общий негативный фон по отношению к России в американском истеблишменте, которое усилилось после их встречи в Хельсинки, русских не беспокоило. А зря. Накануне и после хельсинского рандеву, которое многие в США назвали государственной изменой, Трамп не особо занимался критикой даже со стороны членов его партии.

На самом деле Путин с Трампом имеют очень много пунктов для обсуждения. Как принято во внешней политике Америки, Госдепартамент и советники прописывают президенту все необходимые положения. Впрочем, озвучит ли он их – всегда остается под большим вопросом.

Трамп мало придерживается того, что ему пишут ближайшие помощники – даже Джон Болтон, советник по вопросам национальной безопасности. В свое время в Белом доме уже случались утечки информации: работники администрации Трампа были очень недовольны тем, что в Хельсинки он нарушил дипломатический протокол и не озвучил то, что подготовили в Госдепе и Совете национальной безопасности.

В Хельсинки Трамп фактически имел свою повестку дня, а потому что он планировал обсудить с Путиным не знал никто. Парадокс в том, что не знал и сам Трамп. К сожалению, в публичном общении он допускает очень много импровизации, чего не позволял себе ни один президент в истории.

И поэтому новость, которую Трамп по привычной для него традициии сообщил у себя на Twitter, отменив встречу с Путиным, прозвучала как гром среди ясного неба. По крайней мере, первая реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова показала, что Кремль оказался в состоянии шока. Так публично высечь Путина, поставив дальнейшие переговоры в зависимость от решения вернуть украинских моряков и военные корабли себе в мире не позволяет никто.

Однако в США не все верят в то, что главной причиной отказа от переговоров с Путиным стал именно Азовский кризис. Бывший американский посол в России Майкл Макфол уже подверг сомнению эту версию, написав твит: «Трамп отменил встречу с Путиным из-за российсой атаки на Украину или из-за свидетельства Коэна?».

Макфол прямо намекает на то, что в тот же день, когда Трамп отменил рандеву с Путиным, его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в ложных показаниях в Конгрессе. Эти свидетельства касаются проекта строительства Trump Tower в Москве. Проект свернули в июне 2016-го, когда Трамп уже был единым кандидатом от республиканцев на пост президента. Ранее Коэн говорил, что это произошло в январе 2016-го. Иными словами, Трампу было выгодно как можно быстрее нивелировать эту скандальное заявление.

Наконец, какими бы ни были причины решения Трампа не встречаться с Путиным, для Украины это прекрасная новость.

Дело в том, что в последнее время американцы перешли от дипломатических заявлений – последние явно не действуют сегодня на Путина, и воспринимаются в понимании русских как «сотрясание воздуха» – в исключительно практическую плоскость. Я общался с несколькими американскими и канадскими дипломатами, и сейчас они прорабатывают реальный механизм отключения России от системы международных расчетов SWIFT, а также внедрение эмбарго на поставки нефти. Другое дело, что озвучивать публично ничего не будут, но более чем точно по линии Госдепартамента дадут россиянам предупредительный сигнал.

В Конгрессе сейчас висят законопроекты о новых антироссийских санкциях, и от своих американских источников я знаю, что теперь дела пойдут быстрее. Сейчас активизируются сенаторы, конгрессмены, и процедура рассмотрения новых персональных списков россиян будет максимально ускорена.

Тарас Березовец, «Новое Время»