Гоп-стоп от «ядерного» беспредельшика Путин. Новое «морское право» Кремля

Группа пленных украинских моряков будет использована Путиным для двух целей: дальнейшего шантажа Запада и влияния на внутриполитическую жизнь в Украине.

Именно поэтому Кремль не собирается освобождать пленных как минимум в ближайшее время, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

Предпринятая в воскресенье, 25 ноября, вторая попытка перевести украинские боевые катера из Черного моря в Азовское поставила Владимира Путина в достаточно неловкое положение, ведь любой его ход в этой ситуации мог быть использован против него.

Пропусти Россия корабли через Керченский пролив, как это было в сентябре, и весь российский пафос вокруг «Крыма в родной гавани» как неприступной крепости выглядел бы нелепо, а сам российский президент оказался бы слабаком, позволяющим ненавистным «хохлам» шастать через «исконно русский пролив», когда им вздумается.

Силовое противодействие украинским кораблям привело к тому, к чему привело, – новый виток напряженности с Западом и очень вероятные новые санкции. Был, разумеется, у Путина и лайт-вариант. Обстреляв украинские катера, россияне вполне могли бы дать им уйти назад в Одессу, куда украинские корабли, собственно, уже и направлялись. Тогда ситуация была бы попроще и вполне могла ограничиться традиционной «озабоченностью», но Путин решил играть в свою любимую игру на повышение ставок и теперь в распоряжении Кремля есть 23 новых украинских заложника.

Украина вместе с остальным цивилизованным мировым сообществом требует освободить пленных и вернуть захваченные корабли, но у Путина на этот счет, похоже, совсем иное мнение. Во всяком случае то, что оккупационные суды в Крыму арестовали всех украинских пленных по обвинению в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору», что по российскому законодательству влечет за собой до шести лет лишения свободы, не внушает большого оптимизма. Пока все выглядит так, что оккупанты решили засадить наших моряков по максимуму.

То, что россияне в данном случае грубо попрали все применимые к данному случаю нормы международного права, более чем очевидно, тем не менее то в Германии, то во Франции, а то и лично от Дональда Трампа можно услышать сомнения и желание получить «исчерпывающие доказательства» российской агрессии.

На самом деле никаких особенных доказательств и не нужно. Во-первых, аннексия Крыма признана незаконной, а потому все представления россиян о государственной границе и территориальных водах в Черном море не имеют ничего общего с международным правом. Во-вторых, что бы не думали россияне о своих границах в связи с оккупацией Крыма, действующий международный документ под названием «Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» от 24 декабря 2003 г. указывает, что акватория Керченского пролива является внутренними водами как Украины, так и России, и украинские корабли пользуются там свободой судоходства.

Это означает, что у россиян не было никакого права не пропускать украинские катера через Керченский пролив, и все, что требовалось от украинской стороны, – это уведомить российскую о прохождении, но никаких разрешений на проход получать от России было не нужно.

Именно за необходимость уведомления и ухватились российские юристы в своих обвинениях украинским морякам. Согласно материалам дела украинские корабли «не имея установленного законодательством Российской Федерации разрешения на пересечение государственной границы, без уведомления пограничных органов о намерении пересечь границу… незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации». Собственно, вопрос об уведомлении заинтересовал и Трампа, который вознамерился получить ответ, «предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе».

На самом деле ответ на этот вопрос дали еще 26 ноября сотрудники российской ФСБ. Так, в сообщении ФСБ «О провокационных действиях кораблей ВМС Украины» черным по белому написано: «БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175») сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира «Яны Капу» (позывной «Десна-947»), БАК «Никополь» (позывной «Шхуна-176»), БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175»)) в порт Бердянск Керченским проливом в 06.00 киевского времени (07.00 мск). В 05.45 командир ПСК-302 проинформировал командира БАК «Бердянск»: «В целях реализации права РФ как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 г. «О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ» мирный проход через ТМ РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь». В 05.50 от командира БАК «Бердянск» получена информация: «В соответствии с положениями договора между РФ и Украиной «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 г.» мы имеем право на свободу судоходства».

То есть по состоянию на 26 ноября даже в ФСБ не отрицали, что уведомление было, как и было явно незаконное решение россиян не пропускать украинские катера.

Однако все апелляции к нормам международного права в данном случае, увы, смысла не имеют. Похоже, что цель Путина во всей этой истории – не установить блокаду Азовского моря, используя международное право в своих интересах, как это выглядело ранее, когда россияне злоупотребляли правом на проверку судов, а заблокировать украинские порты, показательно наплевав на международное право. Россия в данном случае продолжает использовать свой излюбленный стиль дворового гопника, проверяя мировое сообщество на слабину. Дескать, а что вы нам сделаете?

Тоже продолжается и в отношении украинских моряков, которых пока не собираются передавать Украине. Для Путина 23 новых украинских заложника – это еще одно подтверждение его имиджа отмороженного беспредельщика, которому лучше дать, что он просит, чтобы лишний раз не связываться. Ну, или на худой конец, поторговаться ими, но только с кем-то не ниже Трампа.

С другой стороны, чем дольше Путин будет удерживать украинских моряков, тем дольше сможет спекулировать на этой теме российская пятая колонна в Украине и местные «полезные идиоты». В Украине уже пошла волна конспирологических теорий о том, что Порошенко сознательно пожертвовал украинскими моряками, отправив их на верный плен, чтобы теперь иметь возможность предъявить их мировому сообществу в нынешнем качестве.

И чем ближе будут президентские выборы и чем дольше украинские моряки будут томиться в российских тюрьмах, тем активнее эта тема будет использована против украинского президента. Причем версии тут могут быть самые разные: от договорняка с Путиным, где наши моряки стали разменной монетой, до бездарности Порошенко как Верховного Главнокомандующего и дипломата, который не может освободить настоящих патриотов.

Разумеется, принудить Путина освободить украинских заложников возможно, но для этого потребуется консолидированная и достаточно жесткая позиция всего мирового сообщества. Вопрос лишь в том, способен ли Запад сегодня совместно и эффективно давить на Путина. А вот с этим как раз есть проблемы.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»