Отец пропагандиста Брилева действительно служил в разведке КГБ-СВР, – Канев

Канев назвал еще ряд достаточно известных имен имеющих отношение к российским разведслужбам.

Мне тут сигналит источник, что подданный Британии и по совместительству телеведущий ВГТРК Сергей Брилев – якобы кадровый сотрудник СВР, раньше работал в Лондоне под прикрытием «журналиста», пишет на своей странице в Facebook бежавший из России журналист Сергей Канев.

Про телеведущего Брилева не знаю, а, вот его отец, действительно, был сотрудником КГБ-СВР и служил в шпионской в/ч 21247 на ул. Академика Анохина.

Мне тут сигналит источник, что подданный Британии и по совместительству телеведущий ВГТРК Сергей Брилев — якобы кадровый… Опубліковано сергеєм каневим Четвер, 29 листопада 2018 р.

Помимо Брилева-старшего, в этой части служили: старший сын экс-министра МВД Владимира Рушайло – Алексей, автор романа «Бомба для Сталина» Валерий Гоголь, писатель Михаил Лисов, написавший книгу про вертолет КА-52 «Черная акула», бывший резидент СВР на Ближнем Востоке Алексей Подмазов, член совета директоров «ВТБ Регистратор» Владимир Хоткин, прикомандированный к российской таможне полковник СВР Алексей Гавричев и т.д.

Тот же источник сообщил, что в руководстве ВГТРК полно граждан Финляндии и США. И эти люди две недели назад по «России-24» показали гадливенький телесюжет, как я якобы «убежал из страны теряя тапки».

Скоты…

Сергей Канев, Facebook