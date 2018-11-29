Путин об украинских моряках и младенцах, – Цимбалюк

Путин «снизошел» до своих откровений насчет российского акта агрессии против Украины в Керченском проливе.

Президент РФ впервые лично прокомментировал вооруженное нападение на украинские корабли в Черном море и захват в плен наших моряков, – рассказывает в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

По традиции российский лидер объявил о братстве и близости украинского и российского народов. Причем делал он это одновременно с судами в оккупированном Крыму, которые арестовали украинских военнопленных.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»