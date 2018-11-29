Обнародована информация о кораблях, которыми Россия блокировала Керченский пролив

Установлены собственники использованных Россией кораблей.

Россия использовала для перекрытия входа в Керченский пролив 25 ноября танкер подлежащий утилизации и снятый с международной реестровой регистрации. «Український мілітарний портал» опубликовал данные кораблей, которые участвовали в перекрытии Керченского пролива для блокировки прохождения кораблей Военно-морских сил Украины. Известны также владельцы судов-блокировщиков.

Танкер «NEYMA» – по заявлению ФСБ России, сел на мель в Керченском проливе, из-за чего украинские корабли не могли добраться до порта Бердянска. Впоследствии было зафиксировано, что танкер пропустил три российские корабля. Поняв, что Россия намеренно блокирует украинский флот, ВМС приняли решение о возвращении кораблей в пункт базирования в Одессе.

Собственником танкера «NEYMA» (IMO: 8895528) является ООО «Метид», которое сейчас находится на стадии ликвидации. На этом судне уже несколько лет отключена система AIS (система международной идентификации судов). Танкер встал на ремонт в Керченском судоремонтном заводе, который с декабря 2013-го года находится в собственности компании «Ювас-Транс», которая принадлежит Народицкому Ярославу Анатольевичу. Он пособничал оккупационной власти Крыма в организации незаконного судоходства в закрытом Украиной порта Керчь.

Буксир «Быстрый» (IMO 8858635) – построенный Гороховецким судостроительным заводом в 1992 году по проекту 04983, тип Антон Мазин, шифр «Зюйд». Владелец – ООО «Морские Инженерные Сооружения», зарегистрированное в городе Новороссийск по адресу улица Свободы, 1.

Буксир «Гандвик» (IMO: 8881618) такого же проекта и типа, как и «Быстрый». Построен в 1994 году на Гороховецком судостроительном заводе. Он находится в собственности уже названной компании «Ювас-Транс». Зарегистрирована по адресу г. Керчь, улица Кирова 22, офис 1. Директор компании – Теплухин Роман Юрьевич. Он также занимает должность в оккупационной администрации как «депутат Керченского городского совета».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

«Український мілітарний портал»