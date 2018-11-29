Синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава украинской автокефальной церкви

Копия принятого сегодня Синодом документа оказалась в распоряжение журналистов.

Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава для автокефалии Украинской православной церкви, сообщает «Радіо Свобода».

«В контексте предварительно принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской Церкви и в ожидании выдачи патриаршего и синодального томоса, святой и священный синод разработал конституционный устав украинской церкви», – говорится в заявлении синода.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что уже в декабре ожидает созыва объединительного собора Украинской православных церквей.

На Объединительном соборе руководители украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (МП), должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны дать томос об автокефалии Украинской православной церкви, решение о которой 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира).

Россия и Русская православная церковь выступают против этого решения.

«Радіо Свобода»