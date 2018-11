Трамп отменил встречу с Путинным на саммите G20

Это уже вторая отмененная встреча лидеров двух стран, о которых сообщалось заранее за последние полтора месяца.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 из-за захвата украинских моряков. Трамп написал об этом на своей странице в Twitter.

«Исходя из того, корабли и матросы не вернулись в Украину из России, я решил, что всем заинтересованным сторонам будет лучше отменить запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», – говорится в сообщении.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018