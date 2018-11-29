Польский телеканал использовал нацистскую символику в слове «Россия»

В оформление студии так же использовали портрет Путина вместо «черепа» на скрещенных костях кокарды SS и меток на емкостях с отравляющим веществом «Циклоном Б».

В эфире передачи одного из государственных польских телеканалов в оформлении судии в слове «Россия» вместо удвоенного «с» был использован символ нацистской организации SS. Такая графика появилась в эфире програмы «Minęła 20» во время обсуждения агрессии России в Керченском проливе, сообщает «RadioZet».

За спинами участников дискуссии появилась надпись «Achtung RuSSia!», в которой буквы «S» были заменены на сдвоенную руну «зиг», символизирующую отряды нацистов SS. Помимо этого, на графике присутствовал портрет президента РФ Владимира Путина, оформленный в виде знака с черепом, который использовался на емкостях с «Циклоном Б», который применяли к узникам нацистских концлагерей.

«RadioZet»