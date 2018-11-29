Сказ о том, как пропагандист Брилевым извернулся

История с Сергеем Брилевым, нежнейшим из путинских пропагандистов, уличенным в двойной лояльности – российскому царю и британской короне, – завершилась весьма трогательно и просто.

Хотя по ходу развития сюжета возникали разные вопросы, не вполне проясненные до сих пор. К примеру, осталось непонятным, как это телеведущему удалось дня три подряд пребывать в неведении о том, что про него рассказал Алексей Навальный миллионной аудитории своего видеоблога. Все-таки новости – наша профессия, разве нет? И что там произошло с девушкой Полиной, стрингером телеканала «Дождь», которая сперва сообщила редакции, будто Брилевы ее подкупили, а потом опровергла сама себя. Это теперь не так уж и важно, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Главное, что скандал кончился и Сергей вышел из неловкого как бы положения с высоко поднятой головой. Заодно преподав урок всем, кто еще окажется в подобной ситуации и пожелает из нее выйти, гордо расправив плечи и посвистывая. Он, можно сказать, провел мастер-класс на тему «Божья роса в качестве отбеливающего средства при сильном ветре». Внимайте и учитесь.

Во-первых, если тебя, любимца публики и первых лиц в стране, для которых Англия есть злейший враг, застукали с британским левой в кармане, надо во всем сознаться. Немножко хлопая при этом глазами и улыбаясь по-доброму и слегка растерянно: да, мол, вступил в подданство, а что такого? Факта никогда не скрывал, на госслужбе не состою, к тайнам не допущен, бабки на недвижимость честно заработаны, начальство в курсе. Во-вторых, призвать на помощь указанное начальство в Кремле, чтобы лично Дмитрий Песков, пусть и первыми попавшимися словами, отмазал тебя, назвав «абсолютным патриотом».

А такие патриоты, абсолютные, как известно, награждаются у нас не только орденами, но и средствами, достаточными для покупки зарубежных домиков и квартирок, владение которыми немыслимо без иностранного вида на жительства, подданства, гражданства. В-третьих, не забыть мобилизовать друзей, закадычных и по вызову, которые у себя в блогах заклеймят позором кампанию травли и дискредитации, сравнив тебя едва ли не с поэтом Пастернаком, который тоже пострадал ни за что.

Ну и считай, что дело в шляпе. История завершилась. Скандал кончился. Жизнь продолжается, и ежели омрачали эту великолепную двойную жизнь некие тревожные мысли, насчет непредсказуемого нашего руководства, которое сегодня сквозь пальцы смотрит на твой британский паспорт, а завтра прикажет его порвать, то сегодня проблема решена. Забавно, что благодаря Навальному, который хотел вывести на чистую воду двурушника, но в итоге помог ему укрепиться в своем бинарном статусе. Спасибо, Алексей Анатольевич!

Правда, настырный разоблачитель не унимается, обзывается и снова обвиняет. Почему, дескать, клявшийся Всемогущим Богом в преданности Ее Величеству Королеве Елизавете Второй входил в Общественный совет МВД РФ и до сих пор заседает в Общественном совете Минобороны, когда это прямо запрещено российским законом?

Журналисты, копнувшие поглубже, обнаруживают, что отец заместителя гендиректора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам служил в разведке, и ставят вопрос ребром: а не является ли Сергей Брилев потомственным шпионом и на кого работает ныне? Народ попроще интересуется, как ему все же не страшно и не стыдно: жить там, где по приказу Родины распрыскивается яд «Новичок», а работать в Москве, развешивая токсичную лапшу на уши доверчивым соотечественникам.

Однако обаятельный телеведущий этой сложной тематикой не заморачивается и ответов не дает. Есть же рамки приличий при постановке бестактных вопросов. Хватит с вас и того, что он, припертый к стенке, признался в содеянном насчет двойного гражданства – великодушно, благодушно, нехотя, с юморком.

А то некоторые коллеги и высокопоставленные товарищи в схожей обстановке ведут себя совсем по-другому. Горячатся и допускают грубости, типа «представься, мразь». Посылают в задницу или еще дальше. Наряжаются в жуткие мундиры с дикими фуражками и требуют немедленной дуэли. Судебную систему привлекают к дискуссии, в конце концов. Потому Сергея Брилева надо ценить как одного из самых галантных наших лжецов и подстрекателей, обслуживающих режим. Истинно вежливого человека и со вкусом. Умеющего выбрать лучшее из того, что есть на свете: Путина и британскую королеву, Москву и Лондон.

Странно даже, согласитесь, что эти прекрасные люди и страны между собой враждуют, а журналист с двойным дном по мере сил участвует в их войне, преступая клятвы и разжигая страсти. Однако он же служит и связующим звеном, символизируя собой мир и дружбу в отношениях российской телестудии с английской квартирой.

Когда бы все мы были такими расчетливыми и находчивыми, как Брилев, то и войны бы, наверное, никакой не случилось, даже холодной. Но мы так не умеем, оттого и война, и прочие невзгоды, о которых мягко, неназойливо, с милой улыбкой владельца ликвидной недвижимости за 700 тысяч фунтов повествует нам ведущий субботней программы «Вести».

Порассказывает – и возвращается в Лондон, отдохнуть от нас. Отдохнет – и опять приезжает, вдыхая дым Отечества и денег, которые, впрочем, не пахнут.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»