Почему именно сейчас Путин пошел в наступление на Азовском море?

Путин умеет выбирать «благоприятный» момент для нанесения своих ударов. События в Керченском проливе не стали исключением.

Кремль атакует Украину по всем фронтам, не гнушаясь ничем и не считаясь с какими-либо правовыми и моральными нормами. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Герщенко выделил на своей странице в Facebook основные моменты, которые «благоприятствовали» нацлидеру России Путину в реализации его планов.

1. Война продолжается уже 4 года, российский агрессор начал ползучую эскалацию на Азове еще летом, о чем президент и власти неоднократно информировали общество и мир. Именно поэтому мы с сентября усиливаем наше присутствие в акватории, было принято решение о создании новой базы дислокации в Бердянске. А на декабрь – наша дипмиссия при ООН над этим активно работает уже с сентября – запланировано рассмотрение резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей на Генассамблее ООН.

Чому Азовське море і чому саме зараз?1. Війна не припиняється вже 4 роки, росіяни почали повзучу ескалацію на Азові ще… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 28 листопада 2018 р.

2. Одним из важнейших направлений этой войны против Украины для Путина является уничтожение нашей экономики. В 2016-м, благодаря нашим доморощенным полезным идиотам (помните «блокаду на крови»?), разворовали украинские металлургические предприятия на оккупированном Донбассе, которые были перерегистрированы на подконтрольной территории и платили налоги. Результат – потеря 1% ВВП и рынков экспорта. В Мариуполе и Бердянске расположены наши порты, и их работа сейчас фактически заблокирована. И это – одна из целей Путина.

3. Европа занята Брекзитом. Франция переживает серьезный политический кризис из-за повышения цены на топливо – сегодня там масштабные протесты, канцлер Германии также сосредоточена на внутренних политических проблемах, Еврокомиссия готовится к приходу новых руководителей – Путин умеет выбирать момент для удара, когда ключевые внешние партнеры сосредоточены на собственных кризисах.

4. Ключевое – это катастрофическое падение рейтинга Путина в РФ. В таких случаях он всегда организует какую-то войнушку.

5. Приближение выборов в Украине. Путин стремится сделать все для смены нашей власти и подыграть всем, но только не Порошенко.

По моему мнению, существенными и эффективными результатами введения военного положения должны быть:

– усиление нашей безопасности и обороноспособности, прежде всего на Донбассе и в регионе Азовского и Черного морей;

– срыв сценария Путина заблокировать нам навигацию и торговлю, работу наших портов, рыболовство и транзит в акватории Азовского моря;

– мобилизация наших международных партнеров – европейских, G7, чтобы они осознали уровень угроз и вызовов на Азове;

– срыв возможных очередных военных провокаций и наступления РФ;

– подача консолидированного иска против РФ в международные суды;

Об этом – профилактические контрразведывательные действия в районе ВС.

И, конечно же, в центре нашего внимания – судьба моряков. Они – военнопленные московитских пиратов. Государство обязано в первую очередь поддержать их семьи.

Ирина Герщенко, Facebook