Две ночи изменившие весь мир. О пути евроинтеграции Украины и войне с Россией

К сожалению, эта война не ограничится противостоянием только Украины и России.

«Подпиши» – скандировал Евромайдан 5 лет назад. И Янукович к тому времени уже озвучил о своем намерении подписывать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. У европейских лидеров оставались сутки для того, чтобы повлиять на украинского президента, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Тогдашний глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский вечерним самолетом должен был вылетать на Саммит Восточного партнерства в Вильнюс. За несколько часов до отлета у меня состоялась встреча с ним. Он очень торопился. И я с порога сразу же парировал: «Вы последний, кого я могу попросить. Подпишите вместо соглашения некий меморандум, заявление, хоть что-нибудь. Иначе быть беде». Ощущение опасности не давало мне покоя. Нужен был документ, пусть даже формальный, который бы хоть немного успокоил накалившиеся страсти в Киеве и стал четким ответом Москве.

«Підпиши» — скандував Євромайдан 5 років тому. Але Янукович на той час вже озвучив свій намір не підписувати Угоду про… Опубліковано Roman Bezsmertnyi Четвер, 29 листопада 2018 р.

Европейские лидеры, которые приезжали на саммит 28 ноября, веселились, шутили, пели песни. Они не понимали и не догадывались, чем завершится эта встреча. Я смотрел видеотрансляцию и не переставал удивляться – в каких разных мирах мы живем. Один мир накануне войны, а другой этого и вовсе не замечает.

О ходе переговоров в Вильнюсе узнавал от моего хорошего товарища, литовского дипломата. Всю ночь на 29 ноября был с ним на связи, мне были известны некоторые детали кулуарных бесед. Лидерам ЕС не удалось убедить Януковича. И тогда я очень пожалел о том, что не вручил Яну Томбинскому проект заявления или меморандума, которые могли бы подписать вместо Соглашения об ассоциации. У европейских лидеров просто не было достаточно времени на подготовку альтернативного документа – они потратили это время на уговоры Януковича.

«Он меня уничтожит, если я это сделаю», – эта фраза Януковича в разговоре с Грибаускайте стала контрольной. И запустила все трагические события, произошедшие в Украине спустя некоторое время: революцию, аннексию Крыма, войну на Донбассе.

Трагедия начнется уже следующей ночью. Утром 30 ноября 2013 года мы с супругой включим телевизор и онемеем от происходящего ужаса. На Майдане пролилась кровь невинных молодых людей, видевших свое будущее в Европе.

Две ночи. Два поступки одного человека, которые изменили историю и всех нас. Двое суток, ставших предвестниками кровавой войны. Которая, к сожалению, не ограничится противостоянием только Украины и России.

Роман Бессмертный, Facebook