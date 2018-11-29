Россия определилась со свои кандидатом в президенты Украины, – Чорновил

Для России важен «договороспособный» президент в Украине, который будет следовать в русле кремлевской политики.

Россия, без сомнения, постарается повлиять на избирательный процесс в Украине в 2019 году, однако будет делать ставку на выборы в Верховную Раду, а не на президентские. Такое мнение политолог Владимир Цибулько высказал на заседании международного «круглого стола» в «Укринформе».

«Ставка будет делаться на парламентское большинство, которое не будет впадать в антиевропейскую или антинатовскую риторику, но будет тихо саботировать, например, процесс стандартизации с НАТО и много других процессов», – считает эксперт.

По его мнению, РФ не готова выделять лишнее финансирование на украинские выборы, поэтому активнее включится и будет работать во втором туре. «Кто выйдет во второй тур, того и поддержит, любого, кто против Петра Порошенко», – предположил Цибулько.

Политический эксперт Тарас Чорновил также считает, что для Кремля главное иметь в украинском парламенте как можно больше сторонников.

Что же касается президентских выборов, то, по его убеждению, Российская Федерация постарается сделать так, чтобы к власти в Украине пришел тот кандидат, который будет готов к компромиссам.

«Россия начала уже понимать, что охватить все нельзя, и поэтому там исходят из того, что должен быть приемлемый результат. Кандидат должен быть не «наш», а «договороспособный». Вот эта норма стала определяющей», – сказал Чорновил.

По его мнению, руководство РФ уже определилось, кого хотело бы видеть победителем президентских выборов в Украине, да и российские политтехнологи сделали определенные выводы из предыдущих выборов. «Уже нет тупой ставки на то, что надо привести к власти своего кандидата. … Их ряд «кандидатов» планируют на парламентские, а на президентские выборы выпускают только поиграть мускулами и поработать», – сказал Чорновил.

Эксперт также считает, что Кремль безусловно будет пытаться смоделировать общественные настроения в Украине, как можно глубже загнать граждан в депрессивное состояние благодаря различным каналам связи. И вероятнее всего, это будут делать не через СМИ, а посредством социальных сетей и другими способами, – заметил Чорновил.

«Укринформ»