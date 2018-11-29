В оккупированном Крыму Россия развернула четвертый дивизион С-400

Оккупанты уверенны, что полностью прикрыли небо полуострова от возможных воздушных атк.

Россия развернула четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 в Крыму. Он заступил на боевое дежурство в Джанкое на севере полуострова, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», – говорится в сообщении.

«Можно говорить, что Крым в полном объеме прикрыт от воздействия средств воздушного нападения противника со всех направлений с дальностью до 400 км», – сказал журналистам командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

Напомним, С-400 – российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также баллистические цели на дальности до 60 километров. Максимальная скорость цели, которую может перехватить система, – 4,8 километра в секунду.

Первый дивизион системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» поступил на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольской-Феодосийского полка в 2016 году. В начале 2017 он заступил на боевое дежурство в районе Феодосии.

Второй развернули в январе 2018 года возле Севастополя.

Третий дивизион зенитных систем С-400 заступил на боевое дежурство в сентябре 2018 года возле Евпатории.

«ТАСС»