СБУ опубликовало переговоры российских летчиков, обстрелявших украинские суда

Украинские корабли были целенаправленно обстреляны неуправляемыми ракетами с истребителей и вертолетов России в Керченском проливе 25 ноября.

Служба безопасности Украины обнародовала переговоры между российскими воздушными судами, которые обстреливали украинские военные суда 25 ноября перед их захватом. Запись в видеоформате, показанная на брифинге заместителя главы СБУ Олега Фролова, уже появился на сайте спецслужбы.

Сотрудники СБУ «техническими средствами получили переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления».

Зафиксированы переговоры пилота самолета Су-30 СМ с позывным «509» с диспетчером под позывным «Джемпер» и кораблем ЧФ РФ с позывным «Мантилья», состоявшиеся 25 ноября в период с 18:43 до 20:36.

Диспетчер дает координаты зоны, где находится корабль, а «Мантилья» потом дает «координаты цели»

«Работу выполнил. Двумя, практически», – отчитывается «509-й».

Пилотам вертолетов КА-52 с позывными 9-47 и 9-49 в период с 19:12 до 21:42 в воскресенье также дают координаты. Сначала говорят «Выйти на дистанцию применения оружия, оружие не применять до указания», но потом приказы меняются.

9-47 докладывает, что видят четыре судна: два стоят, два других двигаются в их направлении.

На записи не слышно приказа применять оружие. Но из нее ясно, что «расхода «Карандашей», то есть неуправляемых ракет, у 47-го не было, а у 49-го – два.

Запись обрывается на вопросе диспетчера к вертолету 9-47 о том, сколько у них осталось «Карандашей».

«В этих переговорах между экипажами самолета Су-30 и вертолета КА-52 речь шла о применении оружия по военным кораблям Украины. В этих переговорах четко указывается на использование двух «Карандашей» как со стороны Су-30, так и со стороны КА-52», – пояснил Фролов журналистам.

По его словам, воздушные суда целенаправленно применили оружие – и вернулись в пункт постоянной дислокации.

«Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей» ,– заявил Фролов.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

27-28 ноября оккупанты взяли под стражу на 2 месяца всех 24 моряков, включая троих раненых, которые находятся в Керчи.

СБУ