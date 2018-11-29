Путин не дождется капитуляции Украины. Портников о политике Кремля в Керченском проливе

Путин отчаянно не хочет переизбрания Порошенко, ему нужна послушная Украина. Но с любым следующим украинским президентом случится практически то же самое.

Владимир Путин называет нападение российских военно-морских сил на украинские корабли в Черном море «пограничным инцидентом» и практически слово в слово повторяет то, что вбрасывалось в украинское информационное пространство оппонентами власти, пророссийскими телеканалами и многочисленными ботами и «полезными идиотами» в социальных сетях, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

«Провокация, которая организована действующей властью; думаю, что и президентом действующим». Почему не вводилось военное положение в 2014 году, когда «Крым решил присоединиться к России», а в Донбассе шли тяжелые бои? «Была другая, масштабная история… и никакого военного положения не вводилось! А сейчас небольшой инцидент в Черном море – и ввели военное положение. Явно это ради выборов делается».

Если бы Путин выступил с этими тезисами в украинском парламенте во время обсуждения вопроса о введении военного положения, его речь сопровождалось бы бурными продолжительными аплодисментами большинства парламентариев, а если бы он еще добавил, что произошедшее в Керченском заливе – это согласованная с ним, Путиным, провокация, его вообще вынесли бы из зала заседаний на руках.

Но нам важно понять, почему это вдруг Путин вообразил себя депутатом Верховной рады и почему он пытается свести конфликт в Керченском проливе к «небольшому инциденту» – хотя еще совсем недавно вращал бы глазами и сделал бы все, чтобы раздуть эту историю и выступить спасителем отечества от украинских агрессоров. С чего бы это Путин говорит о военном положении применительно к оккупации Крыма и войне в Донбассе – хотя еще совсем недавно он утверждал, что «возвращение полуострова в родную гавань» прошло исключительно мирно, а в Донбассе было восстание шахтеров, а не война, в которой применялась «даже авиация».

А все потому, что Путин отчаянно не хочет переизбрания Порошенко, поэтому с удовольствием повторяет тезисы оппонентов украинского президента: когда нужно было военное положение – не вводил, а сейчас из-за «незначительного инцидента» вводит – потому что хочет сорвать выборы, супостат такой, не чета демократу Путину.

И дело даже не в личных качествах, или каком-то особом патриотизме, или особой несговорчивости Порошенко. Дело в том, что Путин давно переместился в мир, в котором все должно происходить по его личному указанию, а Порошенко живет в реальном мире. У него есть избиратели, конкуренты, есть общество, которое следит за каждым его шагом. Порошенко – даже если бы и хотел – просто не может отдать Украину Путину. А Путин уверен, что может.

Те, кто видит, с каким нетерпением он ждет краха Порошенко, могут вспомнить, с какой благожелательностью отнеслись в Кремле к его избранию, к исчезновению из президентского кабинета исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова. Порошенко казался куда более договороспособным, чем «кровавый пастор», его вежливо называли Петром Алексеевичем – но уже при этом, почти своем Петре Алексеевиче украинцы освобождали Донбасс от оккупантов, вытесняли россиян из Краматорска и Славянска, отстояли Мариуполь, героически защищали от врага Донецкий аэропорт.

И потом уже была только ненависть и желание «пересидеть» – ведь Путин может пересидеть каждого. Мысль о том, что еще несколько лет придется «пересиживать» Порошенко, для российского президента решительно нестерпима. Поэтому он готов даже несколько месяцев поработать миротворцем – только бы ненавистный ему бывший Петр Алексеевич убрался из кабинета на Банковой! Только бы ушел!

Самое интересное, что со следующим украинским президентом – если это будет не Порошенко – случится практически то же самое. Несколько недель поназывают, ну допустим, Юлией Владимировной, но после первого же боестолкновения или после первого же воинственного выступления в ООН – возненавидят и будут ждать кого-нибудь следующего.

И в самом деле, Путин может пересидеть их всех: Порошенко, Тимошенко и в случае хорошей работы геронтологов – даже Яценюка. Только вот Украину он не пересидит.

Виталий Портников, «Грани.Ru»