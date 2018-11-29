Россия готовится развернуть в оккупированном Крыму новую радиолокационную станцию

Кроме системы раннего обнаружения ракетных пусков «Воронеж-М» планируется развернуть систему технического контроля границы «Рубеж».

В 2019 году Россия планирует построить в районе оккупированного Севастополя новую радиолокационную станцию, систему предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-М», а также автоматизированную систему технического контроля «Рубеж». Российский «Интерфакс» сообщает об этом со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Время и место развертывания новой станции определено: как ожидается, ее начнут строить в следующем году на месте дислокации старой РЛС «Днепр» под Севастополем», – сказал собеседник агентства.

По его словам, новый радар «существенно превзойдет по своим боевым возможностям станцию «Днепр», которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла «видеть» пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трёх с половиной тысяч километров».

Отмечается, что станция «Днепр» в Севастополе принадлежала Украине, некоторое время арендовалась Россией, но позже договор был разорван.

Также, по данным издания, РФ планирует использовать в оккупированном Крыму автоматизированную систему контроля за надводной обстановкой при охране морских границ.

«Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля «Рубеж». Эта работа ведется»,– сказал другой источник агентства.

По его словам, это новая система, которой раньше в Крыму не было.

Сообщается, что система получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

«Интерфакс»