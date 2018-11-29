В московском поезде проводник пытался контрабандой провезти партию меховых изделий

Во время пограничное-таможенного контроля на украинско-российской границе факт контрабанды был выявлен, на нарушителя составлен протокол, а товар – изъят.

Проводник поезда «Москва-Харьков» пытался незаконно переместить через границу партию меховых изделий, сообщает 29 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Обнаружили товар пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками в среду вечером.

Во время проверки одного из вагонов поезда в межпотолочном пространстве совместная группа осмотра нашла 15 меховых изделий из лисиц и песцов.

Владельцем незаконного товара оказался проводник – 34-летний гражданин Украины.

На нарушителя составили протокол, а товар изъяли.

ГПСУ