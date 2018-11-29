Россия может совершить акт агрессии на Балтийском море под предлогом защиты «Северного потока-2»

Эксперты считаю, что Россия может «подобными агрессивными действиями» оказать давление на Данию, Германию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию и Литву.

Россия может использовать «агрессивные действия», подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода «Северный поток-2», говорится в заявлении аналитической группы DiXi Group.

«Агрессией в Керченском проливе РФ нарушила ряд международных соглашений. В частности, Конвенцию ООН по морскому праву, которая требует свободу морских перевозок, а также упомянутые ранее двусторонние украинско-российские соглашения о Керченском проливе и Азовском море», – подчеркивают эксперты.

В аналитической группе отмечают, что РФ может использовать «подобные агрессивные действия» для увеличения своего влияния в территориальных водах Дании и Германии и исключительных экономических зонах Финляндии, Дании, Швеции и Германии в контексте строительства газопровода «Северный поток-2».

«Можно ожидать, что Россия будет использовать защиту газопровода «Северный поток-2» как оправдание для расширения своего присутствия в территориальных водах этих стран», – пишут аналитики.

«Однажды российские силы – регулярная армия, частные военные компании или подразделения безопасности «Газпрома» – могут зайти в 12-мильную зону, как в случае с Украиной, но не исключено, что не будет прямой реакции, чтобы не повышать напряженность», – говорится в заявлении.

DiXi Group отмечает, что в 2007 году в РФ приняли закон, который позволяет компаниям «Газпром» и «Транснефть» использовать частные подразделения безопасности и покупать оружие – под предлогом защиты стратегической инфраструктуры от террористических нападений.

«Также есть угроза в Балтийском море.

РФ может использовать «Северный поток-2» для контроля движения судов. Начиная с формальных процедур, затем, как в случае с Украиной, это может перейти на уровень более агрессивного контроля и блокировки кораблей, влияния на торговлю в регионе», – заявляют эксперты.

Подчеркивается, что превентивные действия Запада могут включать: осуждение агрессии РФ в Азовском море, «недвусмысленный признак готовности» к военной поддержки путем расширения НАТО, отмена разрешений, предоставленных для «Северного потока-2».

Как сообщалось, строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода «Северный поток-2», сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве «Северного потока-2», предупредив об угрозе нового нападения Путина.

«Немецкие политики утверждают, что Nord Stream-2 – это бизнес-проект, но никто в это не верит… Представьте себе, что может случиться, если украинская газотранспортная система станет ненужной. Что остановит Владимира Путина от похода на Киев?» – спрашивает премьер-министр Польши.

Моравецкий раскритиковал сотрудничество западных корпораций с Россией для реализации «Северного потока-2». Как он отметил, европейцы платят России за газ большие деньги, которые та тратит на вооружение, а потом просят Америку о защитном зонтике от России.

«Есть логика в этой процедуре?» – подчеркнул премьер-министр, цитируя слова Владимира Ленина, что «капиталисты продадут даже веревку, на которой они будут повешены».

Моравецкий выступил за расширение сети терминалов сжиженного природного газа, подчеркивая, что в Польше такие уже есть.

В Госдепе заявили, что США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию России. Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт рассказала об этом во время брифинга.

Отвечая на вопрос о том, что будут дальше делать США в контексте недавних событий на Азове, учитывая то, что Россия отказалась от прямых переговоров с Украиной, Нойерт сообщила, что в ближайшее время США будут проводить дополнительные обсуждения с европейскими союзниками.

«Теперь одна из вещей, которые, я думаю, вы увидите в ближайшие дни и недели, – это дополнительные обсуждения, которые правительство США будет вести с европейскими союзниками. И одна из вещей, которые мы хотели бы видеть, – это наши европейские союзники, которые делают больше, чтобы помочь Украине», – сказала она.

«Правительство Соединенных Штатов занимает очень сильную позицию в поддержку Украины. Мы хотели бы, чтобы и другие страны делали больше. Это то, что закреплено в нашей Стратегии национальной безопасности: поощрять другие страны помогать друг другу во всем мире, чтобы США не, я не хочу сказать, брали на себя бремя, но чтобы США не занимались этими вопросами главным образом самостоятельно», – объяснила Нойерт.

Она сразу заявила, что правительства европейских стран могут наложить санкции на Россию за ее действия в Крыму и на Донбассе. Не все санкции из имеющихся действуют полноценно, ссылаясь на данные экспертов, продолжила Нойерт.

Она также сообщила, что одним из предметов обсуждения является газопровод Северный поток-2.

«Северный поток проползает через несколько этих стран. И, я думаю, Европа должна спросить себя, является ли Северный поток чем-то, что они хотят продолжать, потому что он помогает российскому правительству, и, та ли это поддержка, которую они хотят предоставить российскому правительству, продолжая поддерживать Северный поток-2», – заявила Нойерт .

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

DiXi Group