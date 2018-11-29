Путин хочет захватить еще часть территории Украины, – Порошенко

Порошенко считает, что в Кремле не отказались от планов захват украинских территорий, и нападение на украинские корабли в районе Керченского пролива – тому подтверждение.

События 25 ноября во Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России Владимира Путина присоединить еще часть украинской территории. Президент Украины Петр Порошенко заявил об этом в интервью немецкой газете «Bild».

«Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это российские солдаты напали на наш флот», – сказавл он.

«Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году, Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда», – рассказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что глава Кремля видит себя императором, а Украину – колонией. Но Порошенко подчеркивет: с тех пор, как он пришел к власти, «Украина уже не является колонией».

«Bild»