Россия стала абсолютным лидером по распространению ВИЧ-инфекции в Европе

Россия занимает лидирующие позиции в Европе по распространению ВИЧ-инфекции среди населения. Факторами риска являются сексуальные контакты и наркомания.

Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия – лидеры по темпам распространения вируса иммунодефицита человека в Европе. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения подготовил соответствующий доклад, данные которого свидетельствуют о неблагополучной ситуации по заболеваемости ВИЧ в России.

Согласно исследованию, в 2017 году самые высокие показатели на 100 000 населения наблюдались в Российской Федерации (71,1 новых диагностированных случаев ВИЧинфекции), Украине (37), Беларуси (26,1) и Республике Молдова (20,6).

Самые низкие – в Боснии и Герцеговине (0,3 новых случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек), Словакии (1,3) и Словении (1,9).

Отмечается, что в 2017 году в 50 из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ было зарегистрировано 159 тысяч 420 новых случаев ВИЧ инфекции. В России за 2017 год заразились ВИЧ 104 402 человека.

Основными путями передачи ВИЧ остаются половые контакты между мужчинами, гетеросексуальные контакты и употреблении инъекционных наркотиков.

Всемирная организация здравоохранения