Керченский гамбит. Некоторые итоги морского боя в Керченском проливе

Какие плюсы извлекла Украина из Керченского боестолкновения с Россией.

Ситуация в Керченском проливе уже рассмотрена со всех сторон. Вкратце повторим, пишет на страницах издания «Фокус» Александр Шульман.

Россиянами захвачены три украинских корабля – 2 малых бронированных артиллерийских катера и буксир. При захвате россияне вели огонь на поражение, 23 моряка арестованы, из них трое – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер ранены. Двое ранены тяжело – одному оторвало пальцы на руке, второй ранен множественными осколками в бедро, потерял много крови. Третий получил осколочные ранения меньшей степени тяжести. Сейчас раненые находятся в 1-й Керченской городской больнице, их охраняют бойцы спецназа ФСБ РФ.

Напомним предысторию. После оккупации Крыма и постройки моста в Крым для прохода судов из Черного моря в Азовское и обратно нашим кораблям необходимо запрашивать разрешение у россиян. Мерзко? Да. Унизительно? Да.

Примерно так же, как киборгам проходить ротацию в новый терминал Донецкого аэропорта через КПП Моторолы и его бойцов из «Спарты».

Обострение обстановки в акватории Азовского моря началось после задержания 26 марта нашими пограничниками в украинских водах Азовского моря судна-нарушителя «Норд» под флагом России. На борту находился экипаж из десяти человек. Основанием для задержания судна стало то, что крымские морские порты – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 года закрыты. Капитану арестованного судна Владимиру Горбенко инкриминировали статью по незаконному выезду с оккупированной территории.

В ответ россияне начали тотальное задержание и досмотр всех украинских судов, проходящих в украинские порты Азовского моря. Одновременно с этим была усилена группировка российского флота и береговой охраны РФ. Шло, как в свое время отметил адмирал Игорь Кабаненко, «ползучее вытеснение Украины с моря».

В условиях нарастающего военного присутствия в Азовском море российских сил было принято решение об усилении нашей военно-морской группировки.

Портами базирования ВМСУ выбраны Мариуполь и Бердянск. 25 сентября два украинских военных корабля – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» прошли через Керченский пролив и зашли в порт Мариуполь Донецкой области, тем самым совершив переход из Черного в Азовское море. Нужно отметить, что все необходимые запросы и разрешения были получены у оккупантов.

Чуть раньше, 10 и 11 сентября в Бердянском морском торговом порту были спущены на воду доставленные по железной дороге малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Это были первые МБАК ВМС ВС Украины в Азовском море – P178 «Лубны» и P178 «Кременчуг».

После благополучного прохода двух кораблей в Мариуполь был запланирован переход еще двух боевых кораблей и буксира.

Что было дальше – известно.

Но за кадром осталось несколько моментов и появилось много вопросов.

В процессе задержания сыграл свою роль личностный фактор. Как сказал один офицеров ВМСУ, на российских кораблях были экипажи, состоящие из предателей – офицеров, изменивших Украине и перешедших на сторону врага.

– Они нас ненавидят, как ненавидят предатели тех, кто не изменил присяге. Я знаю тех, кто командовал и кто кричал в переговорах. Мы ничего им не забыли и не простили. Они ненавидят нас еще и потому, что мы – свидетели предательства. Они готовы давить и глушить – потому что помнят собственную подлость. Кстати, они не наказаны, и уголовных дел в Украине по ним нет.

Теперь еще несколько странных моментов.

Напомню, что согласно ратифицированному в 2004 году российско-украинскому Договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, дополненному в 2012 году соглашением между Россией и Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, Азов является внутренними водами России и Украины.

После оккупации Крыма министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Керченский пролив перестал быть предметом разговора о разграничении. Иными словами, они считают пролив своими территориальными водами и за проход по ним взимают плату, выдают лоцмана, разрешение от пограничников и т. д. – словом, весь набор, принятый в цивилизованных странах. С одним маленьким «но» – можно ли считать цивилизованной страну-агрессора? Ответ очевиден.

Тем не менее, украинские суда приняли эти правила игры. Впрочем, каждый такой «разрешительный» документ станет еще одним доказательством агрессии в Гааге.

Кроме того, в эти дни в оккупированном Крыму находился с визитом президент страны-агрессора – он там 23 ноября проводил заседание госсовета РФ.

Известна тяга этого выходца из КГБ к демонстрации силы. Также известно, что за благосклонность вождя борются как Вооруженные силы РФ, так и ФСБ – извечное противоборство военных и чекистов.

Вероятно, в связи с этим был перекрыт проход для вооруженных кораблей Украины и отчасти этим можно объяснить количество российских военных кораблей, стянутых в район пролива.

Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ:

«В 05.35 БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175») сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира «Яны Капу» (позывной «Десна-947»), БАК «Никополь» (позывной «Шхуна-176»), БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175»)) в порт Бердянск Керченским проливом в 06.00 Киевского времени (07.00 мск)…

В 05.45 командир пскр-302 проинформировал командира БАК «Бердянск»: «В целях реализации права РФ, как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ» мирный проход через ТМ РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь».

По правилам, введенным РФ, заявка на прохождение должна подаваться за 48 или 24 часа, что не было выполнено. Тем не менее, наши катера двинулись вперед.

Но силы были явно неравны, и была дана команда на отход. Однако уйти нашим кораблям не дали. С борта ПСКР «Изумруд» в 20:55 был открыт огонь на поражение, по «Бердянску», ранены моряки после чего корабль был захвачен.

В 21.15 пскр «Дон» остановил и задержал буксир «Яны Капу».

Оторвавшийся МБАК «Никополь» был в 21.27 обстрелян с вертолета МО РФ Ка-52, после чего к месту остановки катера ВМС Украины подошел мпк «Суздалец».

В 23.21 пскр «Дон» осуществил задержание БАК «Никополь».

Со стороны украинских моряков вооруженного сопротивления не было оказано, несмотря на то, что оружие и БК на катерах было – от пистолетов, автоматов и пулеметов до пушек и снарядов к ним.

Итог известен: в плену оказались наши офицеры и матросы, захвачены два новейших катера.

Кто ими командовал?

Командир малого бронированного артиллерийского катера Р-176 «Никополь» старший лейтенант Богдан Небылица. Один из тех, кто учился в Севастопольском военно-морском институте, пел гимн Украины на построении, потом вышел в Одессу. Учился в США, после был назначен командиром катера «Никополь», готовился принять под команду один из передаваемых американцами нам «Айлендов».

Командир малого бронированного артиллерийского катера Р-175 «Бердянск» – лейтенант Роман Мокряк. Тоже вышел из Крыма, не поддавшись на уговоры. Присяге не изменил.

Командир буксира «Яны Капу» старшина 1 статьи Олег Мельничук.

Список остальных матросов и офицеров долго не открывали, но он уже обнародован.

Недавно в сети появилось видео, где наши моряки признают свою вину. Как умеют обрабатывать пленных в силовых структурах РФ – известно. Но кто бы и что ни говорил плохого о наших моряках – это будет, по меньшей мере, непорядочно.

Нелишним будет напомнить, как ругали украинских солдат, после многодневных обстрелов вышедших на территорию РФ летом 2014 года – в итоге бойцы сражались с врагом и дрались мужественно.

У нас нет и не будет презрения к жизни солдат. Вариант «бабы еще нарожают» – не для нас. Нелишним будет напомнить, что в том же ЦАХАЛе – армии обороны Израиля, с которым пытаются сравнивать Украину и ВСУ, есть прямой приказ солдатам, попавшим в плен – рассказывать все, главное, выжить. Поэтому Главком ВМСУ Игорь Воронченко написал письмо-обращение к попавшим в плен матросам. Оно было передано через адвокатов, защищающих украинских моряков в так называемом «киевском суде Симферополя».

Он сам был в плену в 2014 году и знает, что это такое. Поэтому он пишет:

«Сейчас мое самое важно задание – вернуть вас домой. Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена, в том числе с привлечением мировой общественности. С целью вашего освобождения работают администрация президента Украины, министерство иностранных дел, министерство по вопросам временно оккупированных территорий, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Красный Крест, волонтеры, правозащитники. Мы один экипаж, одна семья, мы будем бороться вместе с вами до вашего возвращения домой».

А теперь перечислим плюсы, которые извлекла Украина из этого инцидента.

Впервые за всю войну воинские части Украины были атакованы россиянами – не гибридно, не из-за поребрика, не бурятскими танкистами на танках без опознавательных знаков – а под своими флагами, открыто, с фиксацией и бахвальством.

В Совете безопасности ООН на своем заседании даже не стали слушать представителя РФ.

Во время обсуждения в Верховной Раде закона о военном положении произошло то, что на языке военной разведки называется «моментом истины» – вскрылась сущность многих «патриотов».

Европейские СМИ вновь вынесли нашу войну на первые полосы газет и в топ-новости.

Реакция западных стран, тем не менее, оказалась не столь однозначной. Так, по информации Reuters, Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина должна предоставить доказательства конкретных событий 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинские суда и военных в Азово-Керченской акватории» и, разумеется, призвала отпустить захваченных моряков домой.

Одновременно с этим обсуждение ситуации в Керченском проливе провели канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент соседней страны. Если опустить дипломатическую риторику, то прозвучало нечто вроде «уймите украинцев, а то они уже там военное положение вводят».

Можно сказать, что, если не хватает сил на какие-либо действия, лучше подходить к ним обдуманно, а точнее: не умеешь летать – не выпендривайся.

Можно задать вопрос – почему катера не были переброшены по железной дороге? Вариант апробированный и успешный.

Наконец, можно вспомнить одно простое правило, сформулированное еще французским маршалом XVII в. Жаком д Эстампом де ла Ферте – «Бог на стороне больших батальонов».

Но все же, учитывая, что теперь Украине будут переданы корабли из США, скорее всего, будут сняты ограничения на поставку других вооружений, а также учитывая озвученные президентом Украины Петром Порошенко данные нашей разведки – о резком увеличении концентрации танков вблизи границ Украины,– то, что мы видим, лишь верхушка айсберга.

Война продолжается.

И конца ей пока не видно. И не исключено, что эта ситуация войдет в историю под названием «Керченского гамбита».

Александр Шульман, «Фокус»