Путины дети. Казаки, как оплот кремлевского режима

Налицо «гибридные» правоохранители, которых «тамнет», хотя они и есть.

Представители 11 реестровых казачьих войск России утвердили создание Всероссийского казачьего общества, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

На заседании присутствовали около 5000 делегатов, а состоялось оно в московском храме Христа Спасителя.

«При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тысяч человек», – так прокомментировал происходящее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Новая структура, по его словам, будет выполнять следующие функции: сохранять культурно-исторические традиции, содействовать повышению уровня участия казачества в патриотическом воспитании, укреплять связи с зарубежными объединениями казаков (даже так!), и обеспечивать исполнение принятых обязательств по несению государственной службы.

Последний пункт, несомненно самый важный, в связи с чем отнесение казаков к ведению агентства по делам национальностей выглядит несколько искусственно. Хотя, с другой стороны, а куда их еще отнести? По логике – надо бы к Росгвардии, поскольку основная функция казаков – подавление протестов против действующей власти.

Но у Росгвардии и так всего много, а чиновникам агентства по делам национальностей тоже надо жить. Жить надо и разнообразным атаманам. Число же оплачиваемых должностей будет, вероятно, довольно велико: как рассказал председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда, в структуру общества входят Большой круг, совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия.

У главы структуры будет первый заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами власти, СМИ, ветеранскими и религиозными организациями. И всем будут платить.

Наказной атаман будет назначаться указом Владимира Путина сроком на шесть лет. Путин уже отправил участникам съезда телеграмму, в которой отметил, что «казачество не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной, созидательной силой».

Конечно, и насчет созидания, и насчет возрождения традиций кремлевский вождь сильно загнул. Ничего созидательного в полубандитах на госслужбе нет, и не может быть, а все их «традиции» – чистейший новодел, поскольку старое казачество зачищали очень тщательно, в несколько этапов: и после переворота в 1917-м, и в период коллективизации, и в ходе последующих волн репрессий, и после Второй Мировой войны, за сотрудничество с немецкими властями.

Это сотрудничество, впрочем, было логично, поскольку любить советскую власть казакам было не за что. Лояльные Советам казаки – пропагандистская выдумка. Конечно, власть всегда была не прочь замутить что-то в этом духе, но как-то не складывалось, уж больно неловкие и несвоевременные ассоциации при этом возникали.

Но вот, сто лет спустя, все потихоньку устаканилось. Портреты Ленина и Николая II можно уже встретить на одном митинге, а Кремль нуждается в охранительных силах, которые были бы и государственные – и не совсем. В том смысле, чтобы им можно было отдать приказ – но потом, по результатам его выполнения, без напряга дистанцироваться и сказать «это не мы». Государственные структуры, та же Росгвардия, все же вынуждены соблюдать хотя бы видимость закона. У казаков таких неудобных ограничений быть не должно.

Вот пример: казаки участвовали в разгоне оппозиционной акции «Он нам не царь», проходившей в Москве 5 мая, избивая ее участников нагайками – но в московской мэрии заявили, что казаков для разгона акции не приглашали. Правда, тут некстати выяснилось, что московская мэрия уже четыре года оплачивает контракты на обучение казаков столичного региона навыкам охраны общественного порядка истратив на это примерно на 16 млн. рублей.

Словом, налицо «гибридные» правоохранители, которых «тамнет», хотя они и есть. Это очень удобно. И это было уже – прежние казаки, с поправкой на разность эпох, тоже использовались в этой роли.

А потом была зачистка – тех, прежних казаков. При этом сами они, увидев перемену политического климата, кинули «царя-батюшку» безо всякого сожаления. Но это не помогло. К ним накопились немалые счеты – и новая власть ликвидировала их просто из профилактических соображений.

Не потому даже, что казаков вот так уж нельзя было перекупить и поставить на службу новой власти – это как раз было вполне реально. А потому, что на них было удобно канализировать накопившуюся в большей части общества ненависть к старому режиму.

Сделать их символом зла – и сплотить остальных против этого символа. Казаков ведь ставили под пулеметы вовсе не женевские и цюрихские возвращенцы. Эту работу – не отдачу указаний, а ее непосредственную, практическую часть – проделывали те, кого недавно казаки своими нагайками усмиряли. И, будем говорить прямо, проделывали это с удовольствием, считая, что казаки, сукины дети, эту участь вполне заслужили. И в этой точке зрения, надо признать, была большая доля того, что сейчас называют социальной справедливостью.

Но нынешние отбросы – а в путинское «казачество» вербуют именно отбросы общества, не знают истории, что, конечно, сработает им в минус. Хотя, с другой стороны, знай они историю, то могли бы оценить обстановку и увидеть, что отбросами стало все население России. Новоказаки на фоне его общей деградации выделяются, в целом, незначительно.

А это означает, что если дойдет дело до расплаты по старым счетам и зачистки бывших столпов режима в связи со сломом старой власти, то и зачищать будут всех россиян: точнее, все они будут зачищать друг друга (нечто подобное уже было опробовано в «днр», где бандформирование «Оплот» одно время воевало с бандами «донецких казаков»), а уже тех, кто останется, подчистят благодарные им за все соседи. И этот прогноз тоже нельзя не признать справедливым и исторически обоснованным.

Потому что сукины дети, обслуживающие власть, всякий раз остаются для вымещения на них всего накопившегося желания мстить, тогда, когда собственно власть, собрав чемоданы, отступает на заранее подготовленные позиции. В случае современной России – на позиции, оборудованные преимущественно в США, ЕС и на дорогих курортах. Благо, недвижимость там уже закуплена, яхты построены, счета в западных банках открыты и семьи туда выведены.

А путины дети, которым будет некуда бежать, сплотившись всей Россией, прикроют их отход. И умрут. Потому что после этого – когда отход будет прикрыт и совершен – нужда в их никчемных жизнях отпадет уже окончательно.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»