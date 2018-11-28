Российская провокация в Керченском проливе. О чем нагло врет Путин?

Наглая ложь Путин о захвате силами ФСБ украинских военных кораблей в нейтральных водах свидетельствует о заранее подготовленной провокации российских властей.

Путин много говорит об Украине, не упуская случая упомянуть о ней в каждой своей речи. Не стало исключением и события в районе Керченского пролива, пишет на своей странице в Facebook Алексей Минаков.

Фактчекинг слов Путина по акту военной агрессии возле Керченского пролива.

Фактчекинг слов Путина по акту военной агрессии возле Керченского пролива.ЛОЖЬ #1 "Обращаю ваше внимание, что вошли в… Опубліковано Olexiy Minakov Середа, 28 листопад 2018 р.

Ложь #1 «Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к России».

Разоблачение: Согласно статьи 1 действующего «договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины.

То есть, когда украинские корабли вошли в 12-мильную зону Керченского пролива, то это были никакие не российские воды, а совместные – российско-украинские.

Ложь #2 «Военные суда вторглись в территориальные воды РФ и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Если бы они (российские пограничники) действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд».

Разоблачение: Согласно статьи 2 действующего «договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» от 2003 года, торговые суда и военные корабли, а также другие госсуда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

То есть никто никуда не вторгался – украинские корабли имеют свободу судоходства.

Более того, согласно статьи 38 Конвенции ООН по морскому праву, в проливах все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должны оказывать препятствий.

Поэтому российские пограничники своими опасными маневрами и тараном нарушили и двусторонний договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива, и конвенцию ООН по морскому праву.

Как квалифицировать это нарушение российских пограничников? Согласно пункту d статьи 3 Резолюции №3314 (ХХIХ) Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, таран пограничным кораблем РФ рейдового буксира «Яны Капу» – это акт агрессии.

Ложь #3 «Что касается этого инцидента в Черном море. Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью».

Разоблачение: В конце сентября под Керченским мостом прошли украинские корабли. И не было практически никаких проблем – российские корабли сопровождали их и были попытки блокирования. С тех пор ничего не изменилось. Украинские корабли хотели совершить аналогичный, абсолютно законный, проход через Керченский пролив, но им незаконно помешали.

Поэтому это провокация не украинской власти, а российской.

Алексей Минаков, Facebook