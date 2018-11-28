Россия усилила свои информационные атаки после введения военного положения, – Минобороны Украины

Россия увеличила количество фейков и вбросов связанных с темой введения военного положения через информационное пространство Украины.

Российская Федерация увеличилось количество фейков и вбросов в информационном пространстве Украины после объявления в 10 украинских областях военного положения, сообщает пресс-служба Минобороны Украины 28 ноября.

В частности, Минобороны отмечает «вбросы» РФ на военную тематику в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации.

Так, в некоторых СМИ появляются несуществующие «приказы, директивы и распоряжения» от руководства Минобороны.

Например, «приказ МО» о компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт.

«Цель этих фейковых сообщений посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения», — объясняют в ведомстве.

Как сообщалось, на границе с РФ жителям Сумской области разослали фейковые сообщение от имени Министерства обороны с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть.

В среду в Минобороны отметили, что подобные сообщения поступали и жителям других областей.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа «О введении военного положения в Украине».

Пресс-служба Министерств обороны Украины