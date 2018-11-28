«Суд» в оккупированном Крыму арестовал еще семерых украинских военных моряков

Под арест попали уже 22 из 24 украинских военных моряков захваченных в нейтральных водах Черного моря, в районе Керченского пролива.

В среду, 28 ноября, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца командира малого бронированного катера Никополь Богдана Небылицу, который был захвачен в Керченском проливе. Как сообщает «Крым.Реалии», военнослужащего ВМС Украины взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Кроме того, на два месяца арестованы матрос буксира Яны Капу Евгений Семидоцкий и матрос катера Бердянск Юрий Безъязычный.

Украинские моряки Судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов арестовал на два месяца матроса катера "Бердянск" Юрия Безъязычного. Опубліковано Anton Naumlyuk Середа, 28 листопад 2018 р.

Ранее оккупационный суд арестовал капитана третьего ранга Владимира Лисового, сотрудника СБУ Андрея Драча, украинских военных моряков Андрея Шевченко и Вячеслава Зинченко.

Украинские морякиНа два месяца Киевским райсудом Симферополя арестован матрос буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий. Опубліковано Anton Naumlyuk Середа, 28 листопад 2018 р.

Журналист Антон Наумлюк написал, что украинцы арестованы на два месяца.

Украинские морякиКиевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца задержанных российскими пограничниками… Опубліковано Anton Naumlyuk Середа, 28 листопад 2018 р.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

«Крым.Реалии»