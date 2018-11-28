Как распознать ватника?

Необходимо не менее четырех из семи признаков.
Меня спрашивают, в чем заключаются ватные настроения. По образцу международной классификации психических заболеваний для точного диагноза необходимо не менее четырех из семи признаков, – пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский:
1. Игнорирование факта аннексии Крыма и войны на Донбассе.
Тут меня спрашивают в чем на мой взгляд заключаются ватные настроения. По образцу международной классификации…
Опубліковано Борисом Херсонским Середа, 28 листопад 2018 р.
2. Постоянная критика правительства Украины без учета того, в каком положении находится страна.
3. Убеждение, что все беды Украины происходят от Майдана.
4. Убеждение, что нацистские и националистические элементы правят Украиной.
Почему в ЕС не поднимают вопрос о российской агрессии против Украины на Азовском море?
5. Убеждение, что существует мировой заговор против России, во главе которого стоят США и Евросоюз.
6. Убеждение, что русская культура и язык имеют преимущества перед украинской культурой и языком.
7. Убеждение, что ориентация на Россию была бы спасительной для Украины.
Борис Херсонский, Facebook