Как распознать ватника?

Необходимо не менее четырех из семи признаков.

Меня спрашивают, в чем заключаются ватные настроения. По образцу международной классификации психических заболеваний для точного диагноза необходимо не менее четырех из семи признаков, – пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский:

1. Игнорирование факта аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Тут меня спрашивают в чем на мой взгляд заключаются ватные настроения. По образцу международной классификации… Опубліковано Борисом Херсонским Середа, 28 листопад 2018 р.

2. Постоянная критика правительства Украины без учета того, в каком положении находится страна.

3. Убеждение, что все беды Украины происходят от Майдана.

4. Убеждение, что нацистские и националистические элементы правят Украиной.

5. Убеждение, что существует мировой заговор против России, во главе которого стоят США и Евросоюз.

6. Убеждение, что русская культура и язык имеют преимущества перед украинской культурой и языком.

7. Убеждение, что ориентация на Россию была бы спасительной для Украины.

Борис Херсонский, Facebook