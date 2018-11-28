Активная фаза морской блокады. Что сейчас происходит в районе Керченского пролива?

Проверки в Керченском проливе начались 27 апреля. Тогда никто не обратил на это особого внимания.

Нами зафиксированы уже 727 случаев препятствия со стороны РФ свободному судоходству в Керченском проливе и Азовском море. Почти все комментаторы жонглируют нашими цифрами двухмесячной давности, поэтому ниже положение дел на вчера-сегодня и свежая статистика за все время, пишет на своей странице в Facebook глава наблюдательного совета «Майдан закордонних справ», эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

И еще кое-что для тех, кто был не в курсе, а теперь заинтересовался. Просьба к прессе: не удивляйтесь, я лично отвечаю за каждую цифру.

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (225) — нами зафіксовано вже 727 випадків створення перешкод вільному судноплавству в… Опубліковано Andrii Klymenko Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Итак, мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и «BlackSeaNews» сообщает:

Проверки судов силами досмотровых групп Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе начались 27 апреля 2018 года. Они носили выборочный характер и поначалу не имели большой длительности – практически не вызывали дополнительной искусственной задержки судов. На это никто не обратил особого внимания: ну, ничего необычного – права качают.

Активная фаза блокады, когда мы начали заниматься этим мониторингом, началась посреди Азовского моря, когда 17 мая для досмотра было остановлено первое судно. И это понеслось в ежедневном режиме. На задержки в проливе тогда еще никто не обращал особого внимания, потому что в мае-июне в проливе не было особых помех судоходству.

23 июня мы впервые зафиксировали необычно длительные задержки судов на якорной стоянке перед входом в Керченский пролив из Азовского моря при движении из Мариуполя/Бердянска в Черное море и далее по назначению (уже с мариупольскими и бердянскими грузами). Все это время – до начала кампании временных затяжек с обеих сторон Керченского пролива, задержания непосредственно в море шли полным ходом.

По нашим наблюдениям, длительные задержки в связи с досмотрами в Керченском проливе при движении судов из Черного моря в Азовское, то есть в Мариуполь/Бердянск, начались 26 июня – на 2-3 дня позже, чем при выходе из Азовского моря.

А теперь итоговые цифры за весь период по состоянию 27 ноября 2018 года.

Всего в море задержали 110 суден. 21 в мае (8 из них – судовладельцы или флаг EU), 25 – в июне (из них 4 EU), 40 – в июле (12 EU), 14 – в августе (3 EU), 8 – в сентябре (1 EU), 2 – в октябре (0 EU), и 0 – в ноябре. То есть всего 100, и том числе 28 EU.

Последние два задержания произошли больше месяца назад, 21 октября. Почему? Потому что наши новые артиллерийские катера – такие же, как те, что попали в плен, – эскортируют суда в море.

Длительные искусственные задержки судов перед Азовским морем по состоянию на 27 ноября 2018 года происходили 316 раз. На обратном пути из Мариуполя/Бердянска, то есть в Азовском море у входа в Керченский пролив, длительные искусственные задержки судов по состоянию на 28 ноября 2018 года происходили 301 раз.

Итого имеем 110 остановок посреди моря, 316 искусственных удержаний в Керченском проливе до получения разрешения на проход в Азовское море, и 301 искусственное удержание на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский пролив до получения разрешения на проход в Черное море. Результат: 110 + 316 + 301 = 727.

То есть всего 727 случаев создания помех свободному судоходству действиями силовых структур РФ. С использованием, что очень важно, территории оккупированного Крымского полуострова и экспроприированного – захваченного военного трофея в виде государственного предприятия Украины «Керченский морской торговый порт», что традиционно осуществляет управление движением по проливу.

За вчерашний и сегодняшний день (26 ноября) через Керченский пролив из Азовского моря выпустили всего два судна из Мариуполя/Бердянска. На 15:00 по Киеву 27 ноября на якорной стоянке перед Керченском проливом, то есть на выходе из Азовского моря, находится 9 судов. 3 из них принадлежат компаниям ЕС – 2 германских и одно греческое, а также 5 турецких и одно ливанское. Из них 4 судна направляются в порты стран ЕС – Грецию, Румынию, Италию и Испанию. Час назад из них пропустили еще 2.

На якорной стоянке в Керченском проливе на входе в Азовское море ожидают разрешения на проход в Мариуполь/Бердянск 18 судов, которые туда же и направляются. Из этих 18 судов 5 европейских (собственник или флаг), 7 турецких, и 5 ливанских. Из Черного моря в Азовское за эти два дня не пропущено ни одного судна направлением Мариуполь/Бердянск.

Отметим, что время ожидания для части этих судов уже превысило прежние «рекорды». Некоторые иностранные судна простаивают уже от 4 до 10 дней. Но движение по проливу есть. Суда, следующие в порты РФ, проходят в привычном режиме, ожидая не более 5-6 часов.

Андрей Клименко, Facebook