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Новости

Германия и Франция выступают против новых санкций в отношении России, – «Die Welt»

«Die Welt»
28 ноября 2018

Берлин и Париж хотят «продолжать свои дипломатические усилия» и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ в решении конфликта на Азовском море.

По информации немецкого издания «Die Welt», Германия и Франция не поддерживают введения новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. По данным источников издания в дипломатических кругах ЕС, на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе во вторник дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» в споре.

Санкции, по мнению Берлина и Парижа, не являются частью этих мер.

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Обе столицы хотят «продолжать свои дипломатические усилия» и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ в решении конфликта на Азовском море.

Накануне журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что сейчас 6-7 стран ЕС рассматривают дальнейшие санкции в отношении России.

Карин Кнайссль, глава МИД Австрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между РФ и Украиной будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон.

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно новых санкций против России.

«Die Welt»

Tags: Азовское море, Владимир Путин, война, Германия, ЕС, Запад, мариуполь, НАТО, Россия, сочи, США, Украина, Франция, фсб

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