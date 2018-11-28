Опубликован полный текст президентского указа о введение военного положения в Украине

Указ предусматривает ряд ограничений прав граждан на территориях областей, где будет действовать военное положение в течение месяца.

На сайте Президента Украины появился текст указа №393, которым в 10 областях вводится военное положение. Он предусматривает, что военное положение будет действовать с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря.

Несмотря на заверения президента Петра Порошенко, указ разрешает ограничивать права и свободы граждан.

«В связи с введением в Украине военного положения временно, на период правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц», – сказано в тексте», – сказано в тексте.

Законом Украины об утверждении указа президента территория действия военного положения ограничена 10 областями: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, а также внутренними водами Азово-Керченской акватории.

Полный текст указа президента Украины содержит восемь базовых положений определяющих введение и действие военного положения:

«В связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, состоявшегося 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива против кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который имел тяжелые последствия, другими агрессивными действиями Российской Федерации в Азовском и Черном морях, имеющейся угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил Российской Федерации, на фоне оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, опасностью государственному суверенитету и незав ежности Украины, ее территориальной целостности, с целью создания условий для осуществления органами государственной власти, военным командованием, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями предоставленных им полномочий, необходимых для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с пунктом 20 части первой статьи 106 Конституции Украины, Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю:

1. Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018.

2. Военном командованию (Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, командованием видов Вооруженных Сил Украины, управлением оперативных командований, командирам воинских соединений, частей Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины) совместно с Министерством внутренних дел Украины, и шими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления вводить и осуществлять предусмотренные Законом Украины «О правовом режиме военного положения» меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

3. В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренных статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

4. Кабинету Министров Украины:

1) ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине;

2) обеспечить поставку Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

5. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям безотлагательно вместе с областными государственными администрациями, другими государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени полной готовности определены объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.

6. Областным, Киевской городской государственным администрациям, органам местного самоуправления создать совета обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

7. Министерству иностранных дел Украины обеспечить информирование в установленном порядке Генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах и о границе этих отклонений и причинах принятия такого решения.

8. Настоящий Указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине».

Пресс-служба президента Украины