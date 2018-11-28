«Прямые переговоры Путина и Порошенко». Московское мнение об остановке российской агрессии

Петр Порошенко не смог дозвониться до Владимира Путина. Об этом президент Украины рассказал в интервью местным телеканалам, комментируя последствия инцидента в Черном море.

В итоге он попросил Ангелу Меркель поговорить с Путиным об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. В Москве дали понять, что никто с Кремлем на связь не выходил. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки могут только прямые переговоры лидеров России и Украины.

Тем временем Дональд Трамп в интервью The Washington Post заявил, что возможно отменит встречу с Владимиром Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Решение, по словам президента США, будет зависеть от отчета, который ему предоставит служба национальной безопасности.

Политические последствия российско-украинской морской баталии и мировая реакция на все это оказались на редкость вялыми. Совбез ООН, конечно, не поддержал Россию – западные партнеры выразили свое негативное отношение к действиям российских военных, но совсем уж резких заявлений все-таки не отмечено. То, что к новым санкциям призывает Польша и Эстония, не является сенсацией, это привычная история.

Может быть, слегка удивила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Да, это она совсем недавно танцевала с Путиным.

Но, во-первых, она не призывала немедленно ввести санкции, а лишь после изучения обстоятельств происшествия. А во вторых, у них буквально только что раскрыли якобы российского шпиона. Понятно – обиделись австрийцы. Они со всей душой, а им такое в ответ.

Так что в общем и целом Россия не оказалась на грани катастрофы. Нельзя исключать, что отпустят арестованных рядовых украинских моряков. Как знак доброй воли. Судьба командиров выглядит менее радужной, но все это явно не тянет на глобальный кризис.

Что важно: госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение о том, что Штаты могли бы организовать переговоры Путина и Порошенко для урегулирования ситуации. Кремль сходу отверг эту идею, заявив, что говорить уже не о чем. Нарушителя или провокатора, то есть Украину, умиротворили. Инцидент исчерпан. По крайней мере, в Москве так считают.

Но мысль усадить президентов за стол переговоров – очень здравая. Россия и Украина должны сами решать свои проблемы, и никакие «четверки» и «пятерки» никогда этому не помогут. В этом могла бы и состоять миссия цивилизованного – надавить на Москву и Киев. А там можно было бы начать с Керченского пролива, а затем добиться урегулирования в Донбассе. А, может быть, и с Крымом чего-нибудь да решили.

Но, похоже, что мир никому уже не нужен. И Москва, и Киев научились извлекать из ситуации политические дивиденды. Лозунг один и тот же: сплотимся вокруг действующей власти в условиях враждебного окружения. Всегда нужен враг у ворот. Это устаревшая формула, которая не соответствует XXI веку, но тем не менее она работает.

Тем более, когда нет никаких мыслей относительно развития экономики. И даже дипломатичный и системный Алексей Кудрин рассуждает про застойную яму. Видно, что будут новые красочные баталии и соответствующие яркие видео в интернете. Мат – это нам ближе, чем тонкая дипломатия.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»