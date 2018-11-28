Какая помощь от Запада необходима Украине в условиях агрессии на Азовском море

После событий в Керченском проливе Украине следует сделать серьезные выводы и принять непростые решения.

Во время вчерашнего заседания Совбеза ООН ведущие западные страны очень четко и ясно указали России на ее место – и это заслуживает поддержки и одобрения. В реакции тех немногих стран, которые идут в фарватере российской политики, нет ничего нового. А отдельные заявления о том, что сдержанность надо демонстрировать и Россие, и Украине – это традиционный либеральный подход с целью максимально согласовать ситуацию без особых акцентов на виновных, пишет на страницах «Нового Времени» украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Потому говорить о том, что виновата Россия, а затем повторить мантру о взаимном сдерживании вполне логично с точки зрения западных партнеров. Ведь причину назвали, хотя и призывали, чтобы она не переходила в форму, которой они больше всего боятся – в фазу горячей войны. Поэтому с позиции логики Запада все это вполне приемлемо.

Приемлемо ли это для нас? Думаю, что не совсем.

Так же, как и многие эксперты, я все же надеюсь в ближайшее время услышать о конкретных средствах воздействия на РФ. Мне кажется, что в этом случае нам стоит требовать от Запада переходить от индивидуальных, точечных санкций к секторальным, под которые подпадали бы целые направления и сектора экономики. Финансовый, например. Или запрет импорта всех технологических продуктов и ноу-хау, а также запрет поставок в Россию товаров двойного назначения, поскольку их очень часто используют для целей Вооруженных сил РФ. Я не исключал бы и вариант запрета российским воздушным кораблям пересекать границы НАТО и ЕС. Это был бы очень серьезный сигнал.

Безусловно, должно было резко увеличиться и присутствие в Черном море кораблей стран НАТО. Так, черноморские члены НАТО имеют довольно серьезный флот – прежде всего турецкий, болгарский, румынский, но присутствие в Черном море на более или менее постоянной основе военных кораблей США, Франции, Великобритании стало бы очень хорошей демонстрацией политики Запада в сдерживании агрессивности российской стороны.

Военное положение, которое ввела Украина, – это то, что привлекает внимание. Ведь это не проходной момент или акт, сегодня делают, а завтра отменяют. Это означает, что страна чрезвычайно встревожена и переходит на особый правовой режим, и происходят вещи, которые во время мирного периода обычно не происходят.

Украинские дипломаты и политики высшего уровня должны были бы поставить вопрос о том, что я называю полномасштабным военным ленд-лизом для Украины. В годы Второй мировой западные союзники поставляли СССР очень много вооружения, материально-технического оборудования и многого другого для помощи в борьбе с агрессией Германии. Поэтому сегодня, прежде всего перед США и Великобританией как странами, подписавшими Будапештсккий меморандум, надо также поставить необходимость предоставления и организации широкомасштабного вооружения армии – вывода ее на высокий технологический уровень.

Именно это должно стать темой для серьезного обсуждения, ведь мы прекрасно понимаем, что никаких решительных действий от НАТО не будет, но помочь украинской армии во время угрозы определенной степени является их обязанностью. Они гарантировали нам независимость, территориальную целостность и нерушимость границ – для всего этого нам и нужна их помощь.

Не думаю, что стоит возлагать все надежды на друга Трампа. Вся надежда – на коллективный разум западного политикума, который, кажется, в большинстве своем наконец понял, что Россия – это угроза не только для Украины, но и для него. Зачем же в таком случае отвергать возможности Франции, Великобритании, Норвегии или любой другой страны, которая видит эту угрозу реальной перед своей дверью? Возьмем те же балтийские страны или Польшу – не надо говорить только о Трампе.

Безусловно, как крупнейшая военная мощь Америка могла бы нам принципиально помочь, а Трамп – так сказать, освятить этот процесс. Впрочем, я бы не исключал возможности европейских союзников по НАТО присоединиться к процессу предоставления именно материальной помощи. С нашей же стороны этот процесс надо максимально упростить и дебюрократизировать – чтобы не было так, как с двумя американскими катерами, которые нам передавали четыре года. Это явно не то, в чем нуждается сегодня украинская армия. Поэтому надо работать быстрее и эффективнее.

Украине в целом следует сделать серьезные выводы. Продолжаю настаивать на том, что мы должны разорвать все соглашения с РФ – прежде всего и о дипломатических отношениях. Мы должны закрыть границу, ввести визовый режим – то есть своими действиями показать, что Россия – это враг, а не территория, с которой мы торгуем, поддерживаем отношения и тому подобное. Иначе мы косвенно поддерживаем русский тезис о том, что это не война России с Украиной, а гражданская. Нам надо брать на себя больше ответственности, быть быстрее политически.

Какое место сегодня занимает Украина в списке международных тем и проблем? Только свое место. Пускай это прозвучит очень патетически, но сегодня мы на переднем краю борьбы с российской агрессией, и как бы кому не хотелось продвигать мысль о том, что мы исчезаем с радаров международной политики, – это далеко не так. И нам надо использовать это прежде всего для укрепления своей обороноспособности, а заодно и ослабления агрессора. И эти цели полностью совпадают с целью адекватных западных политиков.

Владимир Огрызко, «Новое Время»