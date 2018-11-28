Командир катера «Бердянск» Мокряк отказался давать «показания» ФСБ

Он прямо в лицо послал российских чекистов, пытающихся по указке Кремля фабриковать «дела» против захваченных в районе Керченского пролива украинских военных моряков.

Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС ВС Украины «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российского ФСБ и «признаться» на видео в не совершенных им преступлениях, сообщает издание «Думская».

Издание получило эту информацию от правозащитников, занимающихся правовой поддержкой пленных в оккупированном Крыму.

«Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу», – рассказал собеседник издания.

Во время штурма катер под командованием Мокряка был поврежден россиянами, в результате чего почти вся команда катера получили ранения и не смогла сопротивляться агрессору.

Роман Мокряк родился в 1986 году в Кировоградской области. Начинал службу в Севастополе на подводной лодке «Запорожье». После оккупации Крыма остался верен присяге и продолжил службу на ракетном катере «Прилуки».

В 2016 году принял под командование самый новый на то время бронированный артиллерийский катер с бортовым номером U175, который впоследствии получил имя «Бердянск».

«Думская»